Trump adelantó que a los palestinos “no les gustará al principio” su plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentará su tan anunciado plan de paz para Israel y Palestina, y adelantó, antes de su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que a los palestinos “probablemente no les gustará al principio”, pero “al final” lo apoyarán porque “es bueno para ellos”.

“Mañana a las 12 (14 hora argentina) anunciaremos el plan, y es un plan muy grande, será una sugerencia para Israel y los palestinos; es lo más cerca que hemos estado nunca y veremos lo que ocurre; tenemos el apoyo del primer ministro, tenemos el apoyo de los otros partidos (israelíes) y creemos que al final tendremos el apoyo de los palestinos, pero ya veremos”, afirmó Trump al recibir a Netanyahu en la Casa Blanca.

El gobierno estadounidense no esconde que hace tiempo que no conversa con las autoridades palestinas y que estas no participaron de ninguna parte de la elaboración de su llamado plan de paz.

El plan “es algo que deberían querer”, sostuvo y agregó: “Probablemente no les gustará al principio. Creo que al final, les gustará. Creo que al final lo querrán. Es muy bueno para ellos.”El mandatario estadounidense adelantó hoy los detalles del plan que anunciará mañana a Netanyahu, en una primera reunión, y luego al principal líder de la oposición israelí, el ex jefe del ejército Benny Gantz.

