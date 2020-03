Trabajadores de Migraciones reclaman resguardos sanitarios para la atención de migrantes

A través de un comunicado de prensa, desde el gremio mayoritario que los nuclea se informó que “reunidos en asamblea en el puente internacional San Roque de Santa Cruz -junto al coordinador del NEA, Martin Ayala-, se decidió ponerse en alerta sanitaria e iniciar medidas de urgencia”.

En primer lugar, se decidió no atender más a los migrantes en los lugares de trabajo que no estén acorde para resguardar a los compañeros.

Ayala fue muy enérgico en desmentir al Dr. Santiago Galeano, médico que trabaja en el área de Sanidad de Frontera, y que salió en un medio a opinar sobre cómo trabaja migraciones, dicho médico “desconoce, no sólo la infraestructura que tiene la Dirección Nacional de Migraciones, sino que tampoco tiene conocimiento del trabajo de la DNM; hoy nuestros compañeros trabajan en escritorios sin protección o barrera alguna que separe al trabajador del migrante” señaló el dirigente. “Este hombre que sale a decir que en el centro de frontera se trabaja sobre un protocolo, honestamente no tiene vergüenza, el día de ayer se lo llamo hasta el cansancio por varios casos sospechosos, recién a la noche se presentó en el puente por el caso de una española pero después se volvieron a presentar más casos y el Doctor solo respondió que no iba a asistir que se le hagan las preguntas de a dónde iba y de dónde venían y que decida migraciones que hacer con el pasajero; en el mismo sentido me gustaría saber si este hombre conoce el estado en el que estaban los tanques de agua que ayer limpiaron y donde no solo encontraron ratas muertas y gusanos; y con esa agua debemos lavarnos las manos para evitar contagiarse de un virus y con el agua en descomposición” comentó Ayala.

En esta oportunidad, una vez más queremos recalcar que los empleados de migraciones son unos de los empleados que representan a una institución insignia y cada empleado es consciente que es la primer cara que un migrante ve cuando llega al país, pero este empleado es un empleado mal pagos y con una infraestructura deficiente hace lo que puede para atender de la mejor manera a cada usuario del paso pero ésta realidad es en todos los pasos del país; a modo de ejemplo migraciones tiene a su personal de control como auxiliares administrativos E0, que en realidad son contratos reservados en el escalafón para maestranza, exclamó Ayala.

Según Ayala, hoy los empleados de migraciones son las personas que realizan un verdadero trabajo de riesgo e insalubre, ya que deben estar expuestos cotidianamente no solo a los gases tóxicos de los escapes de los vehículos, sino también a gérmenes y enfermedades estacionales he incluso a pandemias; como lo fueron la gripe aviar, la gripe porcina y hoy a la gran pandemia que ya llegó a nuestro país.

Los empleados de Migraciones están muy preocupados ya que no vemos en nuestro paso ningún tipo de acciones que puedan ayudar a frenar no solo ésta pandemia, si tomamos las estadísticas de la DNM que nos muestran que por Puerto Iguazú y Posadas al año circulan más de 20 millones de personas, de las cuales más del 50% tienen como destino Bs As y todas vienen de los mayores focos de dengue de la región, que son Paraguay y Brasil; por Posadas ingresan todos los que viajan vía paraguay a Europa u otro continente, y acá jamás estuvimos en el radar para detectar posibles casos positivos y si tenemos en cuenta que un mosquito portador de dengue sube en un vehículo en Paraguay en el mismo día llega a Bs As, y nadie tomó conciencia y hoy debemos también que sumar a la pandemia del Corona Virus ya que un brasileño ingresa por Irigoyen pasa por Paraguay y puede llegar a Clorinda en el mismo día o a cualquier ciudad importante, por lo tanto con una barrera de contención podríamos evitar propagar la enfermedad por el país.

Ayala fue taxativo al recalcar que “muchos compañeros quieren comenzar inmediatamente con medidas de fuerzas, porque no solo el dinero no alcanza, ya que los migratorios son los peores pagos en el centro de frontera, sino que en esta oportunidad estamos preocupados porque nuestros compañeros están muy expuestos, la gestión anterior gastó una verdadera fortuna en unas puertas biométricas que jamás se usaron pero jamás se preocuparon por la salud de nuestros compañeros; y los compañeros están muy cansados de ser siempre la última prioridad, siguen precarizados y expuestos; hoy en asamblea se decidió declarar el estado de asamblea permanente y el trabajo a reglamento hasta que nuestras autoridades atiendan nuestros reclamos, concluyó el dirigente y coordinador para el NEA de los empleados de frontera”, Martín Ayala.