Temores en el ascenso ante un panorama sombrío

El ascenso también se quedó en casa y con la incertidumbre lógica sobre qué pasará con la actividad y cómo harán los clubes para pagar los sueldos de los futbolistas.

Luego de la decisión de la AFA, desde la Primera Nacional hasta la Primera D suspendieron sus respectivas programaciones en competencias que estaban por alcanzar su etapa decisiva, con ascensos, ingresos a Reducidos y descensos de por medio. Pero a pesar de esto, la petición de las divisionales coincidió en que la pelota debía dejar de rodar frente a la pandemia del coronavirus.

“Esto es un caos de todo punto de vista y se replica en todos los clubes”, sostuvo a POPULAR Marcelo Achile, el presidente de Defensores de Belgrano que en los últimos días asumió como uno de los seis vicepresidentes que tendrá la Superliga, que luego de este formato tomará forma como la Liga Profesional de Fútbol, conducida por Marcelo Tinelli.

Además, Achile optó por entrar en detalles: “Para Defensores, el ingreso de la televisión alcanza un 65 por ciento del total, el resto lo cubre de cuota social, pero hay gente que ya no está pagando, junto a concesiones, que algunas ya cerraron”. De este modo, la tranquilidad para el mandamás del Dragón está en que le AFA garantizó el pago de televisación de marzo, a la espera de un guiño con abril. “Todo eso puede derivar en un reordenamiento económico, en una situación extremadamente compleja que nos pasa a todos los clubes del ascenso, por ejemplo, nosotros estamos transitando esto con el club cerrado y guardias mínimas”, concluyó.

En la Primera Nacional, el partido que le puso fin a la fecha 21 fue el triunfo de Almagro por 2 a 1 sobre Chacarita en San Martín, un duelo inmerso en cuestiones administrativas, que hacían prever la suspensión, que finalmente no llegó y obligó a los protagonistas a pararse dentro del campo de juego. “Coincidíamos en que no teníamos que jugar, pero como se habían jugado todos los partidos y estaba programado, no nos quedó otra que hacerlo”, remarcó Roman Martinangeli, futbolista del Tricolor de José Ingenieros en diálogo con este medio. “El parate es fuerte, es una situación que no pasó nunca y esto de tener que quedarnos en casa, es un arreglarte como puedas para los entrenamientos”, aseveró Martinangeli, que por su parte elogió al cuerpo técnico: “La verdad que el profe nos mandó rutinas, videos y planes de nutrición, así que gracias a esto, nosotros sí tenemos una solución para poder entrenar desde casa estos días. Ahora tenemos que demostarle que somos más profesionales que nunca”. Y sobre la cuestión económica, remarcó: “Todavía no nos aclararon nado, somos conscientes que sin los ingresos para los clubes se va a complicar un poco, pero confiamos en que las cosas van a funcionar bien para que cada uno cobre su sueldo.”

Desde otra perspectiva el técnico de Berazategui, Marcelo Barrera, afirmó tajante a POPULAR que “la vida es lo más importante, mientras que después viene todo lo demás”. Por su parte, luego de que se confirmen cómo seguirán las cuestiones ligadas a la Primera C, Barrera tendrá que afrontar un rápido acondicionamiento, en un torneo parejo, que se define por detalles y una racha de buenos partidos te catapulta en la pelea.

“La única manera posible es que trabajen desde sus casas. Están controlados vía WhatsApp diariamente con los profes y dentro de las posibilidades que tenemos, se trabaja confiado por el grupo de profesionales que tenemos”, cerró el DT, que licenció a su plantel hasta el 1 de Abril, a la espera de las definiciones de la mesa de la divisional.

