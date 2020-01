Tapadón de Romero en la FA Cup

El arquero misionero Sergio Romero fue titular en el empate de Manchester United contra Wolverhampton sin goles como visitante.

Romero, ex integrante del seleccionado nacional, tuvo una buena actuación y sacó una pelota complicada, que resultó elegida como la mejor de la jornada por la FA Cup en su cuenta oficial de Twitter.

Incredible save by Sergio Romero 🧤

He's on top form as per in the #EmiratesFACup pic.twitter.com/XAlbinUoBZ

