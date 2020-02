Sorprendentes obras en el taller de video-poesía

“Ponerse a trabajar en conjunto, con gente que no conoces, y de repente crear un vínculo a partir de un proceso creativo, es mágico y evidencia el poder de lo colectivo”.

Así describe el realizador audiovisual, Nicolás Grandi, al proceso que se vivió en el Taller de Video-Poesía durante los días 24, 25 y 26 de febrero en Posadas.

Ante un grupo diverso, integrado por realizadores audiovisuales, poetas, antropólogos y profesionales del diseño, el artista transdiciplinario inició su propuesta reflexionando acerca de cómo entender la imagen poética desde diferentes autores y perspectivas filosóficas y de los estudios estéticos, para poder pensar la imagen no sólo como información, sino poder rescatar su aspecto fuertemente creativo que significa la construcción de la imagen. “Fue muy lindo y movilizante ver la receptividad, el nivel de compromiso, la calidad creativa con la que se abordaron los trabajos en los tres días”, cuenta Grandi.

El taller continuó con la visualización de videos-poesías de diferentes partes del mundo como un ejercicio para que los participantes identifiquen elementos presentes y estrategias estéticas, narrativas, discursivas, desde la imagen y el sonido, y así pensar cómo construir una imagen poética.

Más tarde se avanzó en el proceso colectivo de generación poética, a partir del trabajo en equipos, en donde cada uno elaboró un poema escrito que inspiró la etapa de registro y edición de imágenes y sonidos.

El realizador destacó que, a pesar de las limitaciones de tiempo y espacio físico, las video-poesías producidas fueron muy buenas. “Esa capacidad para encontrar belleza en ese cotidiano fue algo realmente sorprendente; esta capacidad de trabajar con las consignas que habíamos tirado y aún con las restricciones con las que estábamos trabajando, se llegó a elaborar unos trabajos con una riqueza visual y también conceptual, me refiero no sólo al término de idea sino al termino de sensible, emocional e incluso erótico”.

Fuente: IAAviM Comunicación.