Señalan la importancia del control de la hipertensión arterial

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se conmemora este 17 de mayo, desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan sobre esta enfermedad, que en tiempos de COVID-19, adquiere aún más relevancia, ya que es considerada dentro de la población de mayor riesgo.

El control de la hipertensión arterial reduce el riesgo de ataque cerebral-demencia, infarto de miocardio y daño renal. Llevar una alimentación saludable, disminuir el consumo de sal, realizar actividad física en forma regular, no fumar, son los pilares para el control y la prevención de la enfermedad.

En este sentido, el Cardiólogo del Hospital Escuela Escuela, Dr. Pablo Irusta (MO 5270) explicó que la hipertensión arterial es el aumento de la presión sanguínea. Por lo que señaló que la falta de control de la Hipertensión Arterial y otros factores de riesgo cardiovascular, como fumar, podrían predisponer a padecer formas severas de COVID-19, si la persona sabe que es hipertensa y el promedio de los valores de su presión arterial es mayor a 135/85mmHg, es posible que su tratamiento requiera un pequeño ajuste. En ese caso conviene hacer una consulta médica.

Además, recomendó realizar controles de la presión arterial y se refirió a la importancia de los medicamentos “si tiene un aparato para medir la presión, puede tomarse a la mañana y a la noche siguiendo las recomendaciones de su médico o las que se explican en www.saha.org.ar/rincon-del-hipertenso. No suspenda o modifique la medicación por su cuenta, consulte a su médico”.

También, resaltó la importancia de llevar una alimentación saludable, evitando el consumo de sal “el aislamiento social necesario para impedir la diseminación del virus podría llevarlo a tener un estilo de vida menos saludable. Coma moderadamente y sin sal. No se olvide de las frutas y verduras diarias, no fume. Si tiene balanza controle su peso, manténgase activo, no esté mucho tiempo sentado o viendo televisión. Aproveche cualquier oportunidad para moverse”.

Finalmente, el profesional comentó que la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial tiene interés en conocer los efectos de la cuarentena en los pacientes con hipertensión arterial.

Fuente: Prensa Parque de la Salud.