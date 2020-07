Resanta, rock inclusivo

Su líder Alexis Padovani, es un ex rugbier que en el transcurso de un partido solidario, en 1997, sufrió una lesión cervical y quedó paralítico.

Pero eso no le impidió superarse e incluso volcarse a la música. Es deportista, brinda charlas motivacionales y trabaja en el equipo de rehabilitación de la Clínica Fleni.

Para presentarlo, RESANTA tocó en distintos escenarios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, dando a conocer su propuesta y buscando posicionarse dentro de la escena con su particular estilo.

A comienzos del 2015 y con una nueva tanda de canciones se pusieron en contacto con el reconocido productor Jim Wirt (Incubus, Fiona Apple, LA Guns, Hoobastank, Attaque 77, Jauria) quien se entusiasmó con el material y decidió viajar a Buenos Aires para producirlo.

Esto no sólo llevó las nuevas composiciones a un nuevo nivel, si no que además acercó algunas colaboraciones como las de Ciro Pertusi (Jauría) y Mariano Martinez (Attaque 77) que grabaron juntos en “Cielo de adentro”, algo que no sucedía desde 2007.

La banda se presentó durante el verano del 2016 en grandes eventos como Cosquín Rock, tocó por el interior del país y giró por Gran Buenos Aires difundiendo en radio y TV el single y videoclip correspondiente a “Imperfecto”, primer corte del disco IMPERFECTO.

Arrancaron el 2017 participando en el Marcos Juárez Rock Fest y en el “Estadio Único de La Plata” en el marco del festival PROVINCIA EMERGENTE.

Para mitad de año volvieron a los estudios para grabar SANTOS EN PELOTAS, producido por Guillermo Willy Gonzales, en Estudios Ion y Abismo Estudio. Dicho álbum fue dividido en 2 partes “Lado A” que vio la luz en Noviembre en THE ROXY LIVE y LUCILLE BAR en Diciembre.

LADO B fue lanzado en Marzo del 2018 en formato digital y presentado en Abril en el Centro cultural San Isidro. A lo largo del 2018 se realizaron varias presentaciones incluyendo Pergamino como un nuevo fuerte punto para la banda.

En el 2019, lanzaron un nuevo material, “Recuerdos Tan Perfectos”.

Se presentaron, nuevamente en el circuito under del gran Buenos Aires y el interior, componiendo a la vez nuevas canciones que vieron la luz con un nuevo EP en Julio del 2020 bajo el nombre de “SALIR A JUGAR”.

Fuente: Prensa.