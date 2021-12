Reconocieron la trayectoria del doctor Yaluk

Juan Bautista Yaluk tiene 92 años, a fines de la década del 50 abandonó su tierra natal en Paraguay para ejercer su profesión de médico en Misiones.

Sin embargo, hizo mucho más que curar enfermedades: conoció y participó activamente en la historia de nuestra provincia. Actualmente, se desempeña como médico municipal en Medicina Sanitaria, asistiendo además como médico del programa antirrábico en el municipio.

Durante el pequeño, pero emotivo agasajo, el doctor manifestó: “El reconocimiento me toma por sorpresa, no creo merecer semejante cosa. Como médico me desempeñé lo mejor que pude, y de acuerdo a los conocimientos que tengo ayudé a la gente de la Municipalidad realizando exámenes médicos en el área de Salud”.

Asimismo, comentó que hace aproximadamente 15 años trabaja en la Comuna posadeña e ironizó “estoy jubilado pero no puedo dejar de ser médico, no puedo dejar de ayudar a la gente. Tengo el convencimiento que el médico antes que nada tiene que ser humano, evaluar al semejante y ayudarle en lo que uno puede”.

Por último, dio un consejo a los más jóvenes que se están iniciando en la medicina “Mi consejo es que aprendan a ser, antes que todo, buenos seres humanos y que entiendan que como todos pueden cometer errores”.

Fuente: Prensa.