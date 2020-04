Reclaman mejor comunicación de las medidas para el sector privado

El titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, explicó que “el Gobierno nacional lanza iniciativas económicas para atender la situación de las Pymes pero hay un problema con la forma. Lo ideal sería que no las presenten, así, a cuenta gotas, porque se complica mucho. Es una suerte de galimatías, y lo peor de esto es que alguien te pregunta y le contestamos cosas que después no son así”.

Ejemplificó la situación contando que “se presentó el Viernes Santo el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y el lunes vencían las cargas sociales, y no sabíamos con precisión a quién beneficiaba y a quién no, y así es todo. Anunciaron que AFIP prorrogaba por dos meses el pago de las cargas patronales que vencían en abril pero después nos enteramos que era para una parte de las empresas, y el que no pagó quedó en infracción”.

En ese sentido, concluyó en que “así se hace muy difícil, tenemos que elegir entre lo urgente y lo indispensable, y bienvenido todo lo que nos den pero necesitamos un ‘abc’ para trabajar, todos preguntan y son muchos. Hace falta comunicar mejor”.