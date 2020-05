Reapertura de actividades: Closs recomendó “ir de casa al trabajo y del trabajo a casa”

El senador nacional por Misiones, Maurice Closs, se refirió esta mañana a la necesidad de ser responsables en esta nueva etapa frente a la pandemia, al advertir que “si bien están bajando los casos en Europa, aquí con la temporada de frio recién empieza la circulación viral en Argentina, así que no hay que bajar la guardia”.

En declaraciones a FM Libertad (93.7), Closs explicó que “acá se hizo la cuarentena pero ahora la gente está harta y tiene que salir a trabajar, pero estas salidas deben hacerse con extremados cuidados, por eso, hay que ir de la casa al trabajo y del trabajo a casa, conciliando un esquema de responsabilidad para que la economía empiece a funcionar pero no para ir al asadito y la reuniones familiares o de amigos”.

También consideró que frente a la pandemia “no hay una solución mágica, no es solo tomar medidas económicas o sanitarias. Por ahora, si bien lentamente se habilitan actividades dentro de protocolos bien establecidos, no podemos volver a la vida normal porque el pico (de casos) acá aún no se vio, y en invierno, como en toda enfermedad viral, viene el recrudecimiento”.

“Senado Virtual”

Por otra parte, Maurice Closs habló sobre la sesión de las cámaras legislativas nacionales que se dará hoy: “El proceso no será el tradicional, los senadores habilitados están en su mayoría en su provincia, y cerca de las 12 horas se va a iniciar la sesión remota. Personal específico constatará la identidad del legislador y le entregará un código para ingresar a una plataforma virtual segura, y estando frente a la pantalla dará quorum. Todo esto llevaría no menos de una hora y alrededor de las 14 horas se daría inicio a la sesión”.

Luego, detalló que el primer punto del Orden del Día es “dar validez al nuevo sistema remoto, ya que el Senado determina su forma de funcionamiento, y como tal debe ser aprobado para luego avanzar. El segundo paso es la aprobación, o no, de los DNU de emergencia, como la prohibición de despidos, el cierre de fronteras, las salidas económicas, etc.”.