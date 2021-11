Realizan Torneo de Fútbol femenino en el club Crucero del Norte

Con la participación de seis equipos representativos de los municipios de Apóstoles, Iguazú, Eldorado, Garupá, Puerto Rico y Posadas, comenzó a disputarse el Torneo Integración de fútbol femenino, organizado por el Ministerio de Deportes de la provincia junto al club Crucero del Norte.

Durante la jornada de este jueves y viernes, los partidos se jugarán en el estadio principal y en la cancha auxiliar de la entidad con sede en Garupá. Los equipos fueron agrupados en dos zonas. El grupo Azul está conformado por Puerto Rico, Iguazú y Apóstoles; mientras que el grupo Rojo está integrado por Eldorado, Garupá y Posadas.

En la modalidad Libre de Fútbol 11, los equipos jugarán todos contra todos, por puntos, en partidos con dos tiempos de 20 minutos. En los primeros encuentros de la jornada inaugural, Apóstoles e Iguazú empataron sin goles; y a continuación Eldorado y Garupá también terminaron 0 a 0.

En la jornada vespertina los partidos programados son Iguazú vs. Puerto Rico; y Puerto Rico vs. Apóstoles, en el grupo Azul. En tanto, en la otra zona, jugarán Garupá vs. Posadas y Posadas vs. Eldorado. Una vez finalizada la fase clasificatoria, desde las 9 del viernes se jugará la definición de las Copas de Bronce, Plata y Oro, a disputarse entre los dos primeros, segundos y terceros de cada grupo, respectivamente.

El Torneo Integración tiene como propósito seguir acompañando el desarrollo y crecimiento del fútbol femenino en la provincia, como así también que las chicas que integran los equipos tengan la posibilidad de jugar, conocer y disfrutar de la infraestructura del club Crucero del Norte.

