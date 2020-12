Quimsa superó a Argentino y se mantiene líder

Quimsa le ganó ampliamente a Argentino por 90 a 57 y de esta manera se afianza en la primera colocación de La Liga Nacional con récord 16-3.

Argentino arrancó 7-0 abajo. La imposibilidad de defender a los grandes oponentes al lado de la canasta, que hasta tomaron segundas y terceras opciones de tiro, hicieron que el conjunto de Junín no avanzara en el juego. Se sumaron también las bandejas que no concretó y pagó con triples en su propio aro. Un tiempo muerto computado pareció hacer reaccionar al Azul pero no por mucho tiempo. Demasiadas pérdidas por indecisiones en ataque. Quedó 22-9 abajo.

El segundo cuarto comenzó con cuatro triples santiagueños. La defensa de los de Junín no era efectiva y Robinson, Diez y Gramajo se lo hacían notar. Slider metió recién el primer doble cuando iban tres minutos, pero Argentino no pudo remontar. Quimsa amplió la diferencia para definir el partido al cierre del primer tiempo. Baralle y Gramajo fueron implacables. Fue 53 a 26.

Nada nuevo para el tercer cuarto. Quimsa siguió estirando la diferencia, lo hizo lucir a Cosolito (1 triple, dos dobles con una volcada incluída y 1 simple) y el resto acompañó.

En Argentino, Slider siguió anotando para su cuenta personal, pero el tercero fue para la Fusión, por una amplia diferencia: 76-37.

Nada que hacer para el Turco en el último cuarto. Jugaron los más jóvenes para sumar minutos y más allá que lo ganó 20 a 14, fue solamente anecdótico.

Fuente: Prensa Argentino / La Liga Contenidos.