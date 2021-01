Proponen suspender cortes de luz y agua a afectados por el Covid-19

Mediante un proyecto legislativo el diputado provincial Isaac Lenguaza solicitó al Poder Ejecutivo que ordene esta medida a Emsa, Samsa y a Cooperativas de luz y agua.

El reclamo pretende que se contemple la especial situación de “enfermos y familias obligadas al aislamiento total por contagio o contacto directo que no pueden trabajar y a las que les cortan la luz o el agua en esa situación tan acuciante, sin contemplación alguna”.

El diputado del Partido Agrario y Social señaló que, pese al contexto dramático que les toca atravesar a los afectados por COVID19 en Misiones, las prestatarias de servicios han decidido no considerar ningún justificativo para evitar el corte por falta de pago, como el hecho de que hay emprendedores, cuentapropistas, trabajadores independientes que viven de lo que generan diariamente y no pueden elegir entre salir a contagiar o alimentar a sus familias; o simplemente hay personas que no pueden ir a pagar las boletas atrasadas porque deben mantenerse encerrados.

“Es una afrenta a la condición humana que a estas familias aisladas y asustadas, algunas incluso lamentando la muerte de sus seres queridos, las dejen sin el suministro de servicios básicos elementales” señaló.

Por ello “es necesario que el Poder Ejecutivo emita el marco legal que les sirva a las prestatarias para readecuar sus políticas frente a la pandemia”.

El pedido de que se suspendan los cortes de servicio por falta de pago en aquellas viviendas familiares que hayan tenido uno o más integrantes afectados por la enfermedad, con diagnóstico por PCR o test rápido positivo, “debería durar mínimamente mientras dure la Emergencia Epidemiológica y Sanitaria declarada en la Provincia de Misiones por Decreto 330/20 y prorrogado por Decreto 2369/20”, es decir, hasta el 31 de marzo de 2021.

En marzo de 2020 y a la par que se establecía el todo el país el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el gobierno nacional emitió el decreto 311/2020 prohibiendo a las empresas de telefonía, gas, agua e internet el corte de estos servicios por falta de pago. La prohibición se extendió hasta finales de diciembre de 2020 y seguramente se conocerá su prórroga en los próximos días; pero Misiones no adhirió a esta medida, pese a que también aquí miles de familias se vieron afectadas por la imposibilidad de trabajar.

“Podría justificarse la no adhesión en el hecho de que se registraron pocos casos de la enfermedad en la provincia durante varios meses; pero esta situación cambió dramáticamente y es tiempo de revisar las medidas y tomar las decisiones que hagan menos doloroso e injusto el duro trance que deben atravesar las familias afectadas por el contagio” finalizó el legislador.

Fuente: Prensa PAyS.