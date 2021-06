Promueven análisis de sangre oculta

En el marco de prevenir la mayor cantidad de patologías tumorales, la Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano, llevó a cabo el operativo de detección de sangre oculta en materia fecal. En esta oportunidad, las intervenciones se efectuaron en el CAPS 2 de Abril.

Desde la Secretaría de Salud explicaron que no se necesita ninguna preparación para este análisis; no duele nada porque no va en el cuerpo, solamente es un método de detección precoz. Este test detecta justamente como su nombre lo indica un sangrado, no cáncer. El sangrado puede ser por una patología cancerosa o una benigna, que lleva un tratamiento mínimo. Pueden ser hemorroides, pólipos, divertículo, que da un leve sangrado y que el test sí lo va a detectar; pero ello no significa que sea cáncer.

Además se aclara que si la causa resulta ser benigna, generalmente tiene un tratamiento leve. Si la causa es una patología maligna, depende del tiempo en el cual se lo encuentre, se puede curar hasta el 90 por ciento de los casos.

El procedimiento es muy sencillo: el paciente completa la ficha con sus datos y se lleva un test que es un frasco con una perilla. Cuando tenga la materia fecal, con la perilla debe pinchar varias veces, y luego la vuelve a colocar en el recipiente; para finalmente regresar al CAPS donde se solicitó el estudio.

El test es analizado por el laboratorio municipal y luego se entrega al paciente el resultado. Si es negativo, la persona debe practicarse cada año este test de manera preventiva. Si es positivo, se lo deriva al médico para que le explique el procedimiento posterior.

Este estudio es gratuito y se trata de una de las primeras medidas para detectar tempranamente alguna patología maligna y hacer así un tratamiento oportuno.

Fuente: Prensa Municipalidad de Posadas.