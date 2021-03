Presentaron el libro “Los juicios por delitos de lesa humanidad en Misiones”

El autor de la publicación es el ex diputado Héctor Alfredo Escobar, actual coordinador del Consejo Consultivo Honorario de Políticas Públicas de Derechos Humanos Integrales, que depende del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia.

“El libro no me pertenece, lleva solo mi nombre porque he aportado muchísimo”, expresó Escobar, quien resaltó el “gran respeto” que tuvieron su generación y las siguientes.

“Uno requiere de estas historias que forman parte de la Memoria por la Verdad y la Justicia para que nadie se haga el distraído, esto ha sucedido en el país y en la provincia también, con nuestros desaparecidos y las torturadas”, manifestó el autor.

“Esta búsqueda de lograr profundizar la democracia nos invita, nos interpela para alcanzar esa Patria justa, humana, solidaria, fraternal que nos impusimos como personas de bien con conciencia de Pueblo”, señaló.

La presentación se realizó a través de una videoconferencia de acceso público, en la que el diputado Roque Gervasoni dio la bienvenida en nombre del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.

También participaron la ministra de Derechos Humanos, Graciela Leyes, y el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de Juicios por la Verdad, Héctor Pereyra Pigerl; la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa; el ex juez federal, Claudio Ramón Chávez; y Adriana Soria de la Secretaría de Derechos Humanos.

Fuente: Prensa Cámara de Representantes de Misiones.