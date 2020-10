Presentaron Ciclo de Cine de Autor

El «Ciclo VHS» propone una serie de películas clásicas de autores consagrados vía Streaming. Dara comienza el jueves 8 de octubre y se extenderá hasta el 29 de noviembre. El acceso será libre y gratuito (con contraseña) a través de la plataforma Vimeo.

Parque del Conocimiento propone la realización de un ciclo de cine bajo la modalidad del streaming. La necesidad de promover el cine en todas sus manifestaciones artísticas, de recorrer el vasto campo cinematográfico ha llevado a plantear la necesidad de este evento de una manera diferente.

El objetivo de este Ciclo VHS es desplazarse de la lógica del consumo tradicional y dar a conocer el cine de autor, los clásicos y no tan clásicos del campo nacional e internacional. Se tratan de películas que fueron un hito en la historia del cine y de autores que dejaron huellas muy profundas en el lenguaje cinematográfico.

La propuesta comenzará a rodar a partir del jueves 8 de octubre y la transmisión se realizará vía streaming por medio de la plataforma Vimeo. Para ello, se programaron funciones semanales con distintos géneros y se socializará la información en las redes sociales oficiales del Parque con el título, el link y la contraseña para ingresar a la plataforma en una franja horaria que irá desde las 18 Hs. hasta las 23:30 Hs. Cabe mencionar que las funciones se realizarán de jueves a domingo distribuidos de la siguiente manera: jueves y sábado un (1) título y viernes y domingo el siguiente título.

Jueves 8 y sábado 10. Die angst des tormanns beim elfmeter (“La angustia del arquero frente al tiro penal”). Dir. Wim Wenders, basada en la novela de Peter Handke (Premio Nobel de Literatura 2019).

Viernes 9 y domingo 11. Amores perros. Dir. Alejandro González Iñarritu.

Agenda de pelis para el mes de octubre

Pink Floyd: The Wall: 15/10 y 17/10. De Alan Parker. Musical. 1h.35 (1982).

El sabor de las cerezas: 16/10 Y 18/10. De Abbas Kiarostami. Drama – 1h.35m (1997).

American Movie: 22/10 Y 24/10. De Chris Smith. Documental – 1h.47m (1999).

My own private Idaho: 23/10 Y 25/10. De Gus Van Sant. Drama – 1h 45m (1991).

The assassination of Jesse James by the coward Robert Ford. 29/10 y 31/10. De Andrew Dominik. Western. Drama. 2h.40m (2007).

The Fly: 30/10 Y 01/11 de Joel Coen. Comedia – Policial – 1h 38m (1996).

Fuente: Prensa Parque del Conocimiento.