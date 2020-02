Presentarán el Observatorio de Víctimas de Delitos

Matías Bagnato vivirá un momento especial este lunes cuando presente en la Cámara de Diputados el traspaso al Poder Legislativo del Observatorio de Víctimas de Delitos, del que fue impulsor, al coincidir con el 26° aniversario de la “Masacre de Flores”, donde murió toda su familia a raíz de un incendio intencional.

El próximo lunes a las 10, se realizará en la Cámara baja el traspaso del Poder Ejecutivo al Legislativo del Observatorio de Víctimas de Delitos, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Cuando me llamaron y me dijeron que la presentación la hacíamos el lunes pensé ‘el lunes justo es un día muy especial para mí’ y al principio no lo quería hacer”, contó Bagnato (42) a Télam. Luego, dijo, lo habló con su abuela y fue ella quien lo convenció para asistir a la presentación.

“Mi abuela me dijo que si la fecha es el lunes, vaya. Quizás lo mandó mami, por algo es que ese lunes tiene que empezar el Observatorio”, expresó.

