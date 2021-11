Posadas se sumó a la concientización mundial sobre la Diabetes

Medición de peso, talla, presión arterial, glucemia y consejería, fueron las consultas a la que pudo acceder la comunidad en el marco de la campaña que se realizó en la plaza 9 de Julio.

La actividad fue organizada desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se recordó el 14 de noviembre.

Para fomentar hábitos saludables, también hubo charlas con nutricionistas, clases de tae-bo y zumba a cargo de los profesionales del municipio.

En ese sentido, la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas, Lilian Tartaglino indicó que “actualmente existen 420 millones de personas que padecen esta enfermedad y eso se debe a una serie de cuestiones como el sobrepeso, la obesidad, el consumo de tabaco o alcohol y el sedentarismo”.

Consultada sobre la edad adecuada para los controles, la funcionaria expresó que: “A partir de los 45 años aumenta el riesgo, sin embargo, cada vez son más los niños y adolescentes con diabetes tipo 2 relacionada a la obesidad”.

En cuanto a las recomendaciones, la Doctora Tartaglino explicó que “se recomienda la alimentación variada y saludable, evitando mayormente los comestibles industrializados, evitando azucares y grasas. Como también la actividad física debería ser diaria y adecuada a las capacidades de cada persona”.

Además, resaltó para que “si en la familia existe algún antecedente o algún factor de riesgo, lo correcto sería realizar los análisis correspondientes cada seis meses o un año”.

A su vez, los especialistas que se desempeñan en la comuna indicaron que existen varios tipos de diabetes:

– Diabetes tipo 1: el páncreas no produce insulina, por lo tanto, la glucosa no puede ingresar a las células.

– Diabetes tipo 2: es la forma más común. El cuerpo produce insulina pero no la usa eficientemente. Lo positivo es que se puede prevenir.

– Diabetes gestacional: es la glucemia alta que se inicia o se diagnostica en el embarazo.

– Y que en el caso de tener dudas, se recomienda a la población hacer la consulta con un médico al CAPS más cercano.

En esta oportunidad, desde la Secretaría de Salud también se instalaron los puestos móviles de vacunación contra el Covid-19, para inmunizar a los posadeños en las diferentes franjas etéreas.

Fuente: Prensa.