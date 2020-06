Peterson pide más control de calidad para la yerba mate importada

“Porque haya faltante en nuestra provincia no vamos a permitir bajar la calidad”, expresó el referente del sector y actual diputado provincial, Julio Peterson. Explicó sobre la realidad de este ámbito productivo que “en los años de decadencia los productores no pudimos cuidar bien los yerbales, nos golpeaba la inflación no se pudo fertilizar ni abonar como corresponde, y por eso los yerbales decayeron en su productividad, y no olvidemos la gran helada del año pasado, los 3 meses de sequía continua en el norte de misiones y luego el mal de la tela”.

Con respecto al tema precios, el dirigente señaló durante una entrevista con radio República (99.9), que “hoy en cambio, la industria tiene que pagar un valor más alto que el pactado por ley por el faltante de materia prima”, pero también alertó que “ahora tenemos que ver cómo prevenir el ingreso de yerba de Paraguay y para eso vamos a trabajar desde el INYM, porque si bien la importación es legal, no podemos evitarla, sí podemos controlar la calidad del producto que ingrese al país. Porque haya faltante no vamos a permitir bajar la calidad”, aseveró.

“Las cantidades importadas son muy importantes, el año pasado fue poco pero este año es más grande, sería un 3 por ciento de la producción actual”, y frente a ese dato, el legislador recomendó “mejorar la productividad en volumen y continuidad, pero recién ahora estamos en mejores condiciones. Todo lo que se produjo este año se vende, de punta a punta de la provincia, ya se han realizado los primeros cortes cuando antes en esta época recién se estaría empezando”.

Finalmente, invitó al productor a “buscar el mejor precio y el mejor pagador, es el momento de vender bien”, comentó que “actualmente los pagos son ordenados y prolijos, facturas viernes y el martes tenés la transferencia del dinero, y este sistema (bancarizado) siempre se debió ser así porque evitas que te den un cheque y lo tengas que devolver para terminar pagándote menos”; y propuso como idea para aumentar el consumo de yerba mate “fomentar la costumbre de tomar mate solo”.