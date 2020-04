Paraguay: Expulsaron a una senadora por violar cuarentena

Se trata de María Eugenia Bajac (del Partido Liberal) quien este martes perdió su investidura por incumplir la medida dispuesta por el Gobierno de ese país siendo portadora del Covid-19. La decisión contó con el voto a favor de 40 votos en una sesión extraordinaria virtual que se extendió por poco más de 7 horas.

En la exposición de motivos del proyecto hacen referencia al comportamiento desaprensivo de Bajac por el riesgo multiplicador de contagio. Se cuestiona además las pruebas que la senadora presentó de un laboratorio privado para desmentir su situación.

Los senadores también consideraron otra inconducta grave de la liberal con referencia a un fallido viaje a Guatemala en representación parlamentaria. Criticaron que haya solicitado pasajes y viáticos y terminó yendo a Perú, para un congreso religioso.

La defensa de Bajac

La senadora liberal María Eugenia Bajac pidió perdón este martes a sus colegas y a los trabajadores de la institución por exponerlos al coronavirus tras dar positivo. Sin embargo, reafirmó que no violó cuarentena y culpó al Ministerio de Salud.

“Perdónenme, discúlpenme, de corazón les pido, independientemente a lo que decidan. No lo he hecho de forma intencional, eso jamás entraría en mi cabeza. Lo he hecho de manera involuntaria, no consideré que el resultado saldría de forma positiva, yo fui la primera sorprendida”, expresó la senadora, con voz quebrada.

Siguiendo con su descargo, María Eugenia Bajac dijo que no corresponde su pérdida de investidura alegando que no incurrió en uso indebido de influencias, en cobro irregular o malversación de fondos. En todo momento dijo que obró legalmente.

Con relación a la violación de la cuarentena, manifestó que cumplió las dos semanas de aislamiento desde su llegada al país y culpó al Ministerio de Salud por hacer caso omiso a sus pedidos de practicarse con anterioridad el test de Covid-19.

Fuente: diario Última Hora (Py)