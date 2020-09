Otras 262 personas murieron por coronavirus

Otras 262 personas murieron y 10.684 resultaron contagiadas de coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, mientras las autoridades nacionales y provinciales insistieron en la necesidad incrementar los cuidados para evitar que siga aumentando la cantidad de infectados en todo el país.

Con las cifras oficiales dadas a conocer esta noche, el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia ascendió a 9.623 personas, en tanto que los contagiados llegaron a 461.882 casos.

Hoy en la provincia de Buenos Aires se registraron 5.682 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.278; en Catamarca, 1; en Chaco, 89; en Chubut, 39; en Córdoba, 498; en Corrientes, 3; en Entre Ríos, 166; en Formosa, 2; en Jujuy, 332; en La Pampa, 7; en La Rioja, 99; en Mendoza, 653; en Misiones, 1; en Neuquén, 73; en Río Negro, 262; en Salta, 269; en San Juan, 29; en San Luis, 15; en Santa Cruz, 67; en Santa Fe, 713; en Santiago del Estero, 57; en Tierra del Fuego, 39 y en Tucumán 310.

En este contexto, el ministro Ginés González García, dijo que “hasta que tengamos la vacuna tenemos la obligación de cuidarnos. Veo que hay como un afloje de lo que fue una conducta ejemplar de los argentinos”, agregó.

En esa línea, afirmó que “ese pacto social que teníamos todos, para algunos está roto, y hay que cumplirlo porque si no vamos a tener las consecuencia que empiezan a tener algunas provincias argentinas”.

Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepak, dijo que es necesario reducir la cantidad de casos de Covid-19 y no aumentar la cantidad de terapistas, aunque reconoció el “enorme esfuerzo” que están realizando los profesionales de la salud y no descartó la posibilidad, de ser necesario, de traer médicos del exterior, pero no para la provincia de Buenos Aires.

“En Provincia se hizo notorio el tema de los terapistas porque entendimos que su voz tiene que estar presente, nos ayudan a explicar que hay que cuidarse más. Los médicos están dejando mucho, algunos la vida entera en este trabajo”, dijo el funcionario en diálogo con radio La Red.

Luego apuntó que si bien hoy no hay “una faltante de médicos como para traer profesionales de afuera”, no descartó esa posibilidad para el resto del país.

“No descarto la posibilidad, pero no para la provincia de Buenos Aires, que lo tenemos resuelto de otra manera. Logramos armar el sistema y capacitar de manera tal que los servicios estén cubiertos con mucho esfuerzo”, dijo Krepak.

Sobre el aislamiento preventivo social y obligatorio en la provincia de Buenos Aires, el viceministro dijo que van “a seguir un tiempo más, no veo una solución si en vez de pensar en abrir actividades no pensamos cómo hacemos para reducir los contagios”.

También el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que “las cifras nacionales son absolutamente preocupantes” y muestran que la enfermedad (el coronavirus) se distribuyó por el interior” del país y aseguró que en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene “una cantidad importante de casos diarios” de entre 1.100 y 1.300, en “una alta meseta desde mitad de julio”.

“Las cifras nacionales son absolutamente preocupantes; muestran que la enfermedad se distribuyó por el interior; el Área Metropolitana (de Buenos Aires, AMBA) tiene una actividad intensa y la curva (de contagios) se activó en el interior”, afirmó Quirós al brindar su habitual conferencia de prensa sobre la evolución de la pandemia.

El ministro insistió en que durante el último mes y medio “la media móvil de casos de coronavirus es de entre 1.100 y 1.300 en la Ciudad” y sostuvo que “es mucho”, aunque señaló que “en los últimos días la tendencia es a descender en esa franja en que nos movemos”.

Fuente: Télam.