Oscar Herrera Ahuad: “Acá no hay lugar para los transgresores”

El gobernador de Misiones aseguró además que “nadie sale bien parado de esta pandemia”, y valoró las acciones preventivas que aplicó la provincia, algunas de las cuales “se tomaron para promover en otras provincias y a nivel nacional”.

En declaraciones a FM Libertad (93.7), Herrera Ahuad afirmó que si bien se trabaja a diario en la prevención, “hasta ahora no se logró nada, solo tiempo”, y para continuar esa senda insistió en que “debemos asumir la responsabilidad que nos compete como sociedad y nosotros somos el principal elemento para combatir este virus. No hay lugar para los pícaros para quienes quieren transgredir este nuevo sistema de convivencia que vino a instalar por largo tiempo y a romper una cultura”.

Luego, en cuanto a los dos recientes casos detectados en la localidad de San Vicente, el gobernador sostuvo que “es muy fácil decir que es culpa de la frontera abierta, pero eso no es así, es culpa de la gente que no es responsable y no acata las recomendaciones sanitarias”.

En otro tramo de la charla, Herrera Ahuad comentó los avances logrados en las reuniones con Ministros de la Nación, detallando que “pedimos la apertura de algunas actividades como ópticas, centros de cobranza o médicos, a partir de hoy están habilitados pero de acuerdo a un protocolo establecido. Quiero aclarar que no se libera la actividad, sino que podrán funcionar bajo determinadas pautas muy estrictas”.

Además, afirmó que “hemos tenido repuesta el viernes y se logró un desembolso para el área productiva, para la caja previsional, también el desembolso de fondos para viviendas que nos adeudaban. Estamos trabajando para contar con los fondos de interzafra, para que los tareferos puedan seguir cobrando, y con los respectivos al Fondo Nacional de Incentivo Docente”.

Finalmente, y sobre la vuelta a clases, el gobernador señaló que “los vamos a ir analizando a partir de la evolución que se registre, teniendo en cuenta que los picos de contagio están previstos para finales de abril y principios de mayo, y para eso iremos trabajando con Nación”.