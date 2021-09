Organizan torneos relámpagos de vóley y básquet

En un verdadero clima de fiesta, con música, animación y la compañía de vecinos y padres, las competencias del deporte comunitario volvieron a disputarse con el auspicio del municipio capitalino.

Con marcado éxito, comenzó el torneo relámpago de básquet y de vóley en la ciudad. Este fin de semana, continúan los encuentros deportivos.

El viernes 10 y sábado 11 se realizarán las competencias que organiza la Dirección General de Deportes en conjunto con la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, en el marco de las actividades previstas para festejar el Mes de la Juventud.

Por un lado, este viernes, a las 18hs se realizará la segunda y última fecha del torneo en modalidad “3 vs 3” que arrancó el viernes pasado. Se prevé que se disputen los partidos pendientes como así también el cierre y la finalización con entrega de premios a los equipos ganadores. El encuentro será nuevamente en la cancha Los Leones, con la participación de los 18 equipos de diferentes barrios de la ciudad, que se inscribieron a la competencia.

En tanto que el sábado, desde las 8:30hs, el vóley juvenil de la ciudad se volverá a dar cita en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Itaembé Miní para continuar con los encuentros programados. Al mismo se inscribieron un total de 54 equipos entre los que se encuentran las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 entre masculinos y femeninos. Debido a la gran convocatoria de equipos de este torneo, el mismo continuará disputándose a los largo de los próximos sábados hasta concluir con todas las fases del campeonato.

Cabe destacar que estos torneos, que tiene como protagonistas a los jóvenes, se realizan siguiendo los protocolos aprobados de actuación sanitaria Covid-19 y forman parte del puntapié inicial de la vuelta a las competencias con público en la ciudad, organizados por el ente municipal.

Fuente: Prensa.