Oficializan el segundo pago del IFE

Anses oficializó este viernes 5 de junio el nuevo pago del Ingreso de Familiar de Emergencia ( IFE ) por $10000, que empezará a liquidarse el próximo lunes 8, y detalló cómo acceder al refuerzo para quienes no hayan entrado en la primera tanda.

A través del Decreto 511, se restablecen las condiciones para el acceder al beneficio del bono de asistencia en el marco de la cuarentena por coronavirus.

¿Quiénes acceden al bono de Anses la semana próxima?

La nueva reglamentación especifica que el segundo pago del IFE impactará en cerca de 9 millones de beneficiarios, con la incorporación de aquellos que por motivos distintos hayan no hayan podido ingresar en la primera tanda de liquidación del bono de $10000.

Ser ciudadano/a argentino/a nativo/a, por opción o naturalizado/a, residente en el país, o extranjero/a con residencia legal en la República Argentina no inferior a DOS (2) años anteriores a la solicitud.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por:

Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado.

Monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos.

Prestación por desempleo.

Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes del PROGRESAR

Además, se vuelve a exceptuar de los requisitos a los titulares de derecho de la Asignación Universal por Hijo (AUH ) y Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE ), por lo que se continúa con el carácter complementario.

Quiénes cobran el segundo IFE la próxima semana

Desde el 8 de junio Anses comenzará a otorgar el bono de 10000 a los beneficiarios de:

Asignación Universal por hijo ( AUH), la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación Familiar por Prenatal.

Después del 23 seguirán aquellos que cobran por CBU.

Por último los no bancarizados.

Fecha de cobro del segundo IFE para AUH:

DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: Martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: Martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio.

Fecha de cobro del IFE para AUE:

DNI terminados en 0: Miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 1: Jueves 11 de junio.

DNI terminados en 2: Viernes 12 de junio.

DNI terminados en 3: Martes 16 de junio.

DNI terminados en 4: Miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 5: Jueves 18 de junio.

DNI terminados en 6: Viernes 19 de junio.

DNI terminados en 7: Lunes 22 de junio.

DNI terminados en 8: Martes 23 de junio.

DNI terminados en 9: Miércoles 24 de junio.

