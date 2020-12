Obereño fue premiado en el Festival de Cine de Mar del Plata

El obereño Lucas Koziarski reconocido en Mejor Dirección de Arte por “Las Mil y una”.

El misionero Lucas Koziarski obtuvo el reconocimiento, en el marco del 35° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en Mejor Dirección de Arte de Película Argentina de todas las competencias por su trabajo en la película “Las Mil y una”, de la directora correntina Clarisa Navas.

En el emblemático Festival, que se realizó desde el 21 al 29 de noviembre de este año bajo la modalidad virtual, este reconocimiento fue otorgado por la AADA – Asociación Argentina de Directores de Arte Audiovisuales. Vale remarcar que la película también abrió la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero pasado y el jueves 3 de diciembre tuvo su estreno virtual en la plataforma CineAr Play, donde se la puede ver actualmente.

“Sabía que en el Festival entregaban premios a cada uno de los departamentos de la producción audiovisual, pero no estaba esperando ningún tipo de reconocimiento. Realmente no me lo esperaba ni me imaginaba”, expresó el técnico obereño.

Koziarski se mostró agradecido por “todos los saludos que recibí por gente que respeto y admiro como directores de cine, profesores y la gente de la Facultad de Arte y Diseño de la UNaM (Universidad Nacional de Misiones), como también de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) donde estudié Cine y me escribieron profesores y desde la Vicerectoría”.

El jurado del Premio AADA a Mejor Dirección de Arte de Película Argentina de todas las Competencias del Mar del Plata Film Festival expresó en su argumentación que la dirección de Arte de Koziarski “compone de manera contundente, junto a la fotografía, la espesura espacial, sensible y simbólica de la vida y entrañas de ‘Las mil y una’. Encuentro de texturas, colores, formas, objetos, espacios, dialogan con los cuerpos que los habitan, constituyendo la red vital de hermanxs, amigxs, amores, pasiones. El vestuario ayuda a individualizarlos, recortarlos; y a veces se pierden y entremezclan, sin distinguirse de los elementos que componen los espacios abarrotados. No hay ningún elemento que desentone.

El color rojo marca el recorrido. Festejamos la libertad y precisión sensible de la propuesta visual”. Este cuerpo de selección del Festival estuvo compuesto por las especialistas en Arte: Julieta Dolinsky, Patricia Pernia y Luciana Quartaruolo.

Fuente: IAAviM Comunicación.