“No existe razón alguna para considerar probable lo que dijo Duhalde”

El designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, consideró que “no existe razón alguna para considerar probable” las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, quien aludió a la posibilidad de un golpe de Estado en Argentina.

“No se dan ninguna de las condiciones: ni la sociedad ni las fuerzas armadas son las mismas. Aquellas fuerzas armadas no tenían ningún compromiso ni con la democracia ni con la constitución y la sociedad también cambió”, opinó Alfonsín al hablar por Radio 10.

Ayer, referentes de todo el arco político, funcionarios, legisladores y organizaciones de varios sectores rechazaron las declaraciones del expresidente, quien sostuvo que existe la posibilidad de un golpe de Estado y puso en duda que el año próximo se concreten las elecciones legislativas.

Para Alfonsín, “esto no quiere decir que no haya grupos minoritarios que promuevan interrupciones anticipadas de los mandatos, que no se hacen a través de golpes sino con el `club del helicóptero´”, en alusión a la manera en que salió del poder el expresidente Fernando de la Rúa.

“Estos grupos -detalló Alfonsín- creen que los gobiernos no son democráticos si no aplican políticas neoliberales y procuran poner a la sociedad contra el Gobierno para que pueda funcionar el `club del helicóptero´”.

En este sentido, cuestionó “la falta de nivel y capacidad de partidos políticos que avalan a las personas que dicen cosas como las que se dijeron en la marcha del 17A, que llevaban carteles que decían que `va a correr sangre´, ante lo cual los partidos políticos de la oposición no dicen nada”.

Alfonsín manifestó: “El presidente Alberto Fernández convocó al diálogo desde el principio, pero lo que le ocurre me hace acordar a la incomprensión que sufría Alfonsín (Raúl) en los 80´ por parte de ciertos sectores de la oposición”.

