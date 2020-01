Nadie quiere ser el primer ministro belga

Había una vez un país en el que nadie quería ser primer ministro. Con esta conocida frase podría empezar un cuento con Bélgica de protagonista.

Un Estado que lleva más de un año sin gobierno y sin expectativas a la vista de conseguir formarlo. Un país en el que el jefe de gobierno tiene poderes menguados por las amplias y variopintas coaliciones en que tiene que basarse, porque las regiones han acumulado competencias en muchas áreas, y porque todo flamenco nacionalista se precia de desdeñar el ejercicio del poder federal.

Si de muestra vale un botón, aquí van dos y recientes. Un primer ministro, Charles Michel, que en diciembre saltó de un Gobierno en funciones a presidir el Consejo de la Unión Europea, casi al mismo tiempo que su ministro de Asuntos Exteriores, Didier Reynders, que también abandonó al barco para ocuparse de una comisaría europea. Todo sin ningún rubor, ni demasiadas críticas. Cotiza poco la presidencia del Gobierno federal belga.

Es un Gobierno que entró en crisis en diciembre del 2018 por la negativa de los independentistas flamencos de la N-VA a asumir el pacto migratorio de la ONU. Ahí entró en funciones hasta las elecciones de mayo del 2019 y, después de los comicios, el rey sigue nombrando a los denominados informadores y preformadores para explorar posibles coaliciones, hasta el ahora sin éxito.

Esta no es la crisis más larga, en el 2010-2011 sumaron 541 días huérfanos de gobierno, pero sí una de las más profundas. “El problema es ahora más grave. En el 2010 se negociaba la reforma del Estado, no había acuerdo sobre las competencias, pero se mantenía un Gobierno en funciones con mayoría en el Parlamento que podía tomar decisiones –cuenta Caroline Sägesseur, del CRISP, Centro de Investigación e Información Sociopolítico–. Ahora, después de un año no se ha empezado aún a negociar. El problema es estructural, Bélgica no tiene partidos nacionales, sino partidos flamencos y francófonos, cada uno haciendo campaña en su territorio.”

Fuente: Vanguardia.