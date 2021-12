Misiones sede de la masonería argentina

Con la presencia de integrantes de diferentes provincias argentinas y miembros de Paraguay, el histórico templo de la Logia Roque Pérez de Posadas, Misiones, se vistió de fiesta para la ceremonia de firma de la Carta Fundacional y Constitución de la Gran Logia Unida Federal Argentina (Glufa).

En otras palabras, este hecho significa que, a partir de ahora, los masones argentinos pueden iniciarse y realizar sus trabajos bajo el "Rito Francés". Cabe aclarar que, en la Argentina, hasta ahora los masones solo podían nuclearse en la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones de rito escocés. Además de las firmas para la constitución de la Glufa, en la ceremonia se proclamó Gran Maestre a Eduardo Gustavo Daniel Bauch, de Misiones.

Al respecto el flamante Gran Maestre de la GLUFA destacó que "lo vivido es un hito en la historia de la masonería simbólica argentina, un hito por su propio peso específico y por varias razones. La primera y principal es que tiende a convertirse en una opción real y tangible en la República Argentina para trabajar en una de las dos corrientes más grandes de la masonería universal qué es la francesa, tronco primigenio junto a la masonería anglosajona.

Con respecto a lo que significa la Gran Logia Unida Federal Argentina desde su independencia de la Gran Logia Argentina expresó que "es una opción porque lo que se inicia no es una competencia descarnada, ni a una rivalidad ideológica con quienes representan en la República Argentina a la línea anglosajona que es la Gran Logia Argentina. No estamos para confrontar, no es nuestra misión, ni nos interesa. Queremos ser una opción. La opción es un ejemplo de libertad, de poder elegir libremente dónde uno quiere estar o pertenecer sin ningún tipo de ataduras".

"Un ejemplo somos los miembros de Misiones que hace 15 años tomamos la decisión de seguir el camino masónico solos y ese camino nos llevó a este logro. Hoy es un día histórico de gran carga emocional por todo lo que eso implicó. Buscamos ser una libre opción dentro del simbolismo, que sea verdaderamente federal y que nos una", agregó Bauch.

"Queremos ser un bálsamo nuevo, en la masonería argentina, cambiar las viejas actitudes y maneras de llevar adelante la institución. Que congregue a las diferentes logias. No perseguimos el poder por el poder mismo. No nos interesa centralizar somos federales y muy democráticos y eso lo que pretendemos. Buscamos la armonía de todos los talleres que conforman esta gran logia", agregó.

Finalmente, el Gran Maestre de la GLUFA, realizó un pedido para toda la masonería argentina: "Basta de confrontaciones estériles, de personalismos que son los que traen destrucción, hastío y abatimiento. Como institución buscamos dar a nuestros miembros las herramientas que ayuden a ser un poco mejores y más puros de lo que nos ofrece la vida de hoy en día con todos los problemas y males sociales. Podremos equivocarnos, tener traspieses, diferencias. Pero nunca solapadas y malas intenciones que atenten contra esto que estamos construyendo", concluyó Bauch.

Fuente: Prensa.