Quique Setién, destacó hoy que Lionel Messi es “especial” al referirse al trato que tendrá con el delantero, en las horas previas a su debut en el banco de suplentes frente a Granada, por la 20ma. fecha de LaLiga de España.

“No vamos a ocultar que Leo es un jugador especial. Es cierto que he hablado con él, como con casi todos los jugadores. He hablado lo mismo con él que con Piqué o con Neto. Con casi todos he tenido alguna conversación. Esto será lo habitual, me gusta cambiar impresiones con los jugadores y saber lo que piensan”, explicó.

Fuente: Télam.