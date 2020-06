Maurice Closs: “La oposición tuvo una actitud mezquina”

El Senador nacional por Misiones analizó la estrategia de la oposición en la Cámara Alta, tras bloquear el tratamiento de los proyectos de Ley de Alquileres y de Educación a Distancia, entre otras iniciativas. Además, se refirió a la investigación judicial por los espionajes llevados adelante por el gobierno de Cambiemos contra periodistas, dirigentes políticos y referentes religiosos, entre muchos otros.

En primera instancia, el legislador explicó en una entrevista con FM Libertad (93.7) que “el Congreso funciona de manera remota, en emergencia, y lo que pasó fue que al momento de tratarse proyectos de Ley sin dictamen de Comisión, y siendo que el reglamento prevé que se necesite el voto de las 2/3 partes del Cuerpo, Cambiemos mostró que tiene 29 votos y que el Gobierno solo no tiene esos dos tercios. Mostraron los ‘porotos’ que tienen, así que los inquilinos que esperan una ley más benigna quedaron relegados una semana, porque creo que se tratará esta semana. Fue una actitud mezquina y mostrando los colmillos”, sintetizó.

Pero adelantó que los integrantes de Cambiemos “seguramente volverán a tomar la misma actitud a la hora de tratar el pliego de designación de Daniel Rafecas propuesto por el Gobierno como Procurador General de la Nación”.

“El anterior gobierno fue muy malo y dañino”

Por otra parte, y en relación a los casos de espionaje denunciados ante la justicia, y que compromete altos niveles del Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, Closs afirmó que “es lamentable, muy triste, (representa) una enorme deformación del sistema democrático y un abuso de poder. El anterior gobierno fue muy malo y dañino, esa es la palabra, hicieron daño sin medir las consecuencias. Espiaron a periodistas, y a políticos y dirigentes de la iglesia con escuchas no sé si legales o ilegales. Me llamó un juez y en la semana voy a ir personalmente para ver qué hay y veré qué actitud tomo”.

Finalmente, Closs condenó el endeudamiento externo del Gobierno de Cambiemos y consideró que ese proceso “merece una profunda investigación y para eso ya hay una Comisión Especial”.

Luego, explicó cómo se llevó adelante este mecanismo: “Esta deuda se tomó en muy corto tiempo, empieza cuando Argentina resuelve una parte muy chica de deuda en default, en abril de 2016, pero desde esa fecha hasta abril 2018, en dos años, estuvo en el mercado de crédito internacional y consiguiendo dinero, endeudándonos en casi 100 mil millones de dólares, una deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, así que todo conflicto va a tratarse en los tribunales de Nueva York”.

El Gobierno Macri incrementó en niveles estratosféricos la deuda.

Y la mayoría lo hizo en moneda extranjera y bajo legislación también extranjera…

Esa deuda es la que ahora intenta negociar el actual Gobierno.

“Después, en junio de 2018, empieza el ajuste que termina en setiembre para ingresar en otro fenomenal, y cuando el Gobierno anterior pierde en las PASO, y se cae en el “reperfilamiento” y luego el cepo cambiario”.