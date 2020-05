Lula Da Silva: “La economía resucita, la gente no”

“Brasil está completamente desgobernado. No hay política sanitaria, no hay política económica, Brasil es una nave sin rumbo”, aseguró el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien criticó al actual mandatario Jair Bolsonaro por su decisión de impulsar la apertura económica en vez de los esquemas de cuarentena, lo que llevó al país a tener, hasta ahora, 12.400 muertos por coronavirus. En ese sentido, destacó la política encarada por el presidente Alberto Fernández. “Estoy cien por ciento de acuerdo con él cuando dice “la economía se recupera; una vida humana, no”.

Lula apuntó a “la falta de liderazgos” para enfrentar la pandemia, criticó duramente a Donald Trump y destacó que en América “sólo Alberto Fernández y nuestro amigo presidente de México (por Andrés López Obrador) lo son”. Del resto del mundo rescató las figuras de los presidentes Xi Jinping, de China, y Vladimir Putin, de Rusia.

“Sueño con que cambiemos el mundo”, aseguró cuando lo consultaron por lo que espera cuando pase la pandemia. Aseguró que las elites latinoamericanas tienen alma de “perrito faldero” de los poderes internacionales y lo único que buscan es que los estados vendan todo, y con ello se cavan su propia tumba. “No hubo otro gobierno en toda la historia de Brasil que tratara a los empresarios mejor que nosotros, en el cual gananaran más dinero que con nosotros, y ellos no defendieron a Dilma, votaron a Bolsonaro porque les decía que iba a vender todas las empresas estatales”, describió.

“Europa, Estados Unidos, quieren que les compremos todos los productos industrializados y les vendamos solo commodities, Pero nosotros tenemos que industrializar nuestros países, fortalecer el lugar del Estado. Tiene razón Alberto Fernández cuando dice que lo primero es salvar al pueblo argentino”, analizó el ex presidente.

En la entrevista con el programa Brotes Verdes, Lula aseguró que “la única arma para enfrentar al coronavirus es el aislamiento; no es posible que la gente siga viendo día a día morir gente por la pandemia. ¡El único que resucitó fue Jesucristo! La gente no resucita, y en cambio la economía sí”.

En ese sentido, se preguntó por qué “si todos sabemos que estamos en guerra contra un enemigo invisible” se pone la lupa en los gastos y los perjuicios económicos, lo que nunca ocurre en los conflictos bélicos. “En la guerra del Paraguay (1864 –1870) Brasil gastó 11 presupuestos de la época”, ejemplificó.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño, aseguró también que “hay un movimiento social organizado que cree que Bolsonaro no tiene competencia para seguir gobernando Brasil”. Y resaltó que “las encuestas de opinión pública están mostrando un crecimiento de la insatisfacción con Bolsonaro”.

Destacó que el actual presidente del gigante sudamericano enfrenta un crisis política de proporciones por su enfrentamiento con los gobernadores estaduales que sí impulsan políticas de confinamiento frente a la Covid-19. “Yo tengo 74 años y 50 en política, perdía tres elecciones presidenciales y, con el PT, ganamos cuatro, pero nunca vi alguien tan incompetente al frente de un país. Alguien tan grosero. Bolsonaro insulta a las mujeres, insulta a los negros, insulta a los niños, insulta a la ONU, insulta a la Argentina, insulta a Venezuela, insulta a los medios, insulta a los trabajadores. No habla con nadie. Solo con las las bandas paramilitares que rodean a sus hijos y con sus fanáticos. Brasil no puede resistir esto”, enfatizó Lula.

Al repasar las acusaciones de corrupción que lo llevaron a la cárcel, el ex presidente afirmó que él siempre le reclamó a Sergio Moro y a los demás jueces que lo condenaron que le muestren “una sola prueba de lo que dicen. No digo dos, digo solo una, pero no lo podrán hacer porque el único objetivo que tenían era impedir que me presente como candidato a presidente porque sabían que hubiese ganado las elecciones, así como saben que ganaría si me presento en 2022”.

“¿Y se va a presentar?”, le preguntó Alejandro Bercovich. “Yo voy a tener 77 años en ese momento así que no creo. La única posibilidad sería que lo necesiten deseperadamente las fuerzas política de mi país”, concluyó el ex presidente.

Fuente: Página 12