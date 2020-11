Los premios de Desafío Confort “me vienen de diez”

Lo aseguró Delia Itatí Montero, de San Ignacio, que es la ganadora N°44 de este programa del IPLyC SE. Madre de cuatro hijos, manifestó que “no esperaba esta sorpresa. Hace mucho tiempo que estaba inscripta, y ahora fui elegida”.

Dijo que, tras el sorteo, “todos llamaban para facilitarme, pero tenía mis dudas hasta que confirmé la noticia cuando me llamaron desde la Municipalidad local. Estoy muy feliz. Estoy contenta y agradecida al IPLyC SE por esta oportunidad”.

Sostuvo que comprar una heladera o una cocina, “como la que me regalan ustedes, para mí sería imposible. Ahora, si me compro algo para la casa, dejo de comer. Fue un año muy difícil porque vengo luchando con un cáncer de mama y estoy en plena recuperación. Los medicamentos, que eran muy costosos, no llegaban, y pude concretar el tratamiento gracias a Salud Pública. Primero vino la quimio, luego la cirugía, y ahora me siento mucho mejor”.

Aseguró que “esto es un mimo a todas las amas de casa. Me considero merecedora de los premios, de lo contrario Dios no me daría esta oportunidad”.

“Todas las cosas me vienen de diez. Tengo una cocina, pero no tiene horno. La heladera me viene mejor aún porque la mía está muy deteriorada. Esto para mi es una bendición”, reiteró Montero.

Su hija, Giovanna Figueredo, aseveró que Delia “es la persona más maravillosa del mundo para mí, siempre estuvo con nosotros. Es una luchadora”.

“Eran dos de los electrodomésticos que más falta le hacen. Era lo que ella estaba necesitando porque la heladera tiene unos veinte años”, confió la madre de Liz, la primer y única nieta de la beneficiada, “que llegó a su vida para sanarla”.

A través del Programa “Desafío Confort”, el IPLyC SE quiere llegar a las amas de casa y padres de familia que desarrollan tareas sin relación de dependencia. Los interesados en participar del sorteo quincenal de electrodomésticos pueden suscribirse a través del formulario online que se encuentra en la página www.loteriamisiones.com.ar.

Fuente: Área Prensa IPLyC SE.