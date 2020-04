Legisladores analizan la merma de denuncias por violencia de género y familiar

La inquietud fue tema de tratamiento de la primera reunión virtual de la Comisión de Género, Familia y Juventud, que llevó adelante un abordaje multidisciplinario de la problemática.

“Si bien la cuarentena obligatoria logra preservar la salud y disminuir los riegos de contagio ante el coronavirus, trae aparejado una serie daños colaterales vinculados a la convivencia diarios, algunos de ellos graves como la violencia en el hogar”, se explicó en este marco.

La Diputada Silvia Rojas, titular de la Comisión, sostuvo que “surge la necesidad de abordar en primera instancia la violencia de género, niñez, adultos mayores y juventud. Esta reunión es espacio multidisciplinario que nos facilita la elaboración de marcos normativos e implementar acciones coordinadas ante el contexto del aislamiento social obligatorio”.

Agregó además que “cuando hablamos de núcleos de violencia, creemos que todas las medidas que se toman no siempre resultan suficientes, menos en este contexto en donde se conviven todo el tiempo en ese núcleo familiar. Estadísticamente este problema va en aumento en forma paralela, y debemos facilitar todos los canales y medidas posibles para proteger a las víctimas que hoy se encuentran en mayor vulnerabilidad”.

Silvana Labat, directora del IPEC, presentó un desglose de las estadísticas que arroja la provincia en materia de violencias de género y denuncias durante este tiempo. “Los datos da la justicia coincide con los que tenemos nosotros, estamos terminando de procesar denuncias de 2019, y el dato que nos llamó nos puso en alerta es disminución de denuncias en un %4,5 respecto al año anterior” sostuvo.

No es que haya menos casos, sino que las víctimas no se animan a denunciar o no cuentan los medios para realizarlo. “Una propuesta es que, por ejemplo, en los centros de salud en donde llegan personas golpeadas, abusadas o con cualquier síntoma de violencia, pueda contar con una oficina policial para poder realizar la denuncia” dijo Labat

La Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti, expresó su preocupación por la merma de denuncias en todas las localidades de la Provincia, que en la mayoría de los casos es de hasta un 50 por ciento.

“La violencia siempre nos preocupó, y trabajamos mucho en conjunto llevando adelante capacitaciones sobre pautas para realizar denunciar violencia o cómo detectar tempranamente el abuso infantil, pero eso se nos cortó”, dijo en referencia a la imposibilidad de seguir realizándolo en cuarentena.

Y precisó luego que “nos empezó a preocupar y mucho la merma de las denuncias. En fuero de familia, por ejemplo, en Posadas de bajo de 38 denuncias diarias a 30, en Alem de 7 de 2/4, en Oberá de 9 a 5, en San Vicente 10/12 a 6, en Puerto Rico de 3 a 1”.

Por su parte, Gisela Spaciuk -Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM- profundizó el análisis sobre la igualdad de género en el contexto nacional: “Debemos trabajar para reducir las brechas salariales y el impacto de esta en la situación de pandemia actual”.

Al finalizar, este grupo acordó el compromiso de abordar las temáticas puntuales y se adelantó que se convocarán a los diferentes sectores de la sociedad transversales a la violencia en los hogares misioneros.