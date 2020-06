Lavagna gana terreno en el diseño de la recuperación económica

El Gobierno se encuentra ya diseñando políticas para recuperar la economía tras los destrozos que dejará el coronavirus, según se señala en la Casa Rosada.

Y en esta materia, se dice en el entorno presidencial que quien está diseñando los grandes trazos del plan para crecer es el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. El propio Alberto Fernández le pidió -más de una vez- que se sume al gobierno, ofrecimiento que sigue siendo rechazado por el ex candidato a presidente. “Si me piden mi opinión, la doy” suele responder para minimizar su rol.

Lavagna hace tiempo que mantiene un estrecho contacto con el presidente y es consultado asiduamente por el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Hay pocos economistas que tienen una visión como la nuestra para salir adelante” suelen explicar en el entorno oficial. Recuerdan que Lavagna acompañó al ex presidente Néstor Kirchner a salir de la crisis del 2001 aplicando políticas para la reactivación con eje en la defensa de los superávit gemelos, es decir fiscal y externo.

Hoy resulta difícil pensar en alcanzar dichas metas pero –logrado el acuerdo con los acreedores y resuelto un nuevo programa con el FMI-, reducir el déficit fiscal será un objetivo a alcanzar pero en el tiempo.

Existe coincidencia entre los economistas en cuanto a que las consecuencias del coronavirus serán peores que la crisis del 2001. Lavagna suele comentar en privado que “hay algo de lo cual depende todo que abarca incluso la situación fiscal: sacar a la economía de 9 años de estancamiento”. El líder de Consenso Federal suele mencionar con preocupación que los 3 últimos años registraron una recesión abierta.

Otro aspecto en el cual coinciden las miradas del primer mandatario y la de Lavagna es en la necesidad de recuperar el empleo, tarea nada fácil para un país que como consecuencia de la pandemia ya habría perdido 900.000 puestos de trabajo, según estima el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica.

La destrucción de riqueza que está provocando la pandemia es mayúscula. El consenso de los economistas prevé que el producto bruto interno caería 9,5% en el año, según el último relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central, una cifra cercana a la recesión de 2002.

Para salir de la recesión y recuperar el empleo, tanto el gobierno como el líder de Consenso Federal concuerdan con que es fundamental el rescate de las pymes. En tal sentido, se prevé que avanzará en el congreso el proyecto del diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, cercano a Lavagna, de ley para el sostén de las mipymes. Esta iniciativa propone apuntalar la producción argentina y cuidar el trabajo, con créditos a tasa cero y desgravación de impuesto a las ganancias en inversiones productivas, según sostiene el legislador.

El apoyo crediticio a las pymes es uno de los temas sobre los que insiste Lavagna, según sus allegados. Comentan, además, que su opinión es crítica respecto del desempeño de la autoridad monetaria.

