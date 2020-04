Las pyme esperan que el pico de la crisis económica llegue a mediados de mayo

La cuarentena ya generó numerosos despidos, suspensiones y bajas de salarios, pero el pico de conflictos laborales se espera para mediados de mayo: desde el sector pyme advierten que el 15% de las pequeñas y medianas industrias, que no lograrán acceder al salario complementario por no cumplir los requisitos, no podrán pagar los sueldos de la primera quincena. La precariedad de una crisis sanitaria que las obligó a parar las pone al borde del cierre. Presentaron al Gobierno una propuesta de financiamiento con tasa 0%.

Un informe del CEPA publicado este jueves mostró que, en lo que va de la cuarentena, 309.672 trabajadores fueron alcanzados por las suspensiones, las rebajas o retrasos salariales temporales y los despidos. En esa misma línea de advertencia, este jueves los empresarios pyme, nucleados en IPA, destacaron que los requisitos para acceder al salario complementario dejaron afuera a una buena cantidad de empresas. A ello se le suma la, por ahora, escasa llegada de la liquidez bancaria al canal del crédito.

El salario complementario tiene como requisito que las empresas no hayan facturado entre el 12 de marzo y el 12 de abril más que la recaudación nominal del mismo período del 2019. La norma tiene dos inconvenientes: la inflación en torno del 50% que transcurrió entre un año y otro y, tal como destacan desde IPA, el hecho de que las empresas trabajaron hasta el 20 de marzo, lo que implicó que algunas facturaciones se cerraran entre 15 y 20 días después.

El presidente de IPA, Daniel Rosato, presentó este jueves por videoconferencia el segundo informe de su observatorio económico. Luego explicó a BAE Negocios: “Hay un 50% de las pymes que no va a cobrar el subsidio salarial por sus requisitos. Hoy las pymes están cerradas, no pueden facturar. Si se tomara el período de abril a mayo sería distinto”.

Y agregó: “Hay 80.000 empresas industriales en Argentina. De ellas, unas 75.000 son pymes. El 15% está en una situación ya más que crítica y puede cerrar cuando tenga que pagar los salarios de la primera quincena de sus operarios. Otro 20% más está compuesto por empresas que ya van a entrar en crisis también en ese entonces. Hasta acá se sostuvieron con recursos propios, pagaron los sueldos entre 100% y 75%, o en algunos casos con arreglos internos a cuenta, ya que los empleados ven que no hay actividad. Ahí van a empezar los problemas, al cierre de quincena. Estamos hablando de que si cierran las pymes va a haber un incremento de la pobreza y una caída en la miseria”.

La dificultad de las pymes es acceder a fondos para pagar los costos fijos, en particular los salarios: sin entrar al subsidio al salario, la otra dificultad es la de acceder a préstamos. “Tenemos casos de pymes que no acceden a créditos por tener un descubierto en el banco”, precisaron desde IPA. Esta misma semana le presentaron al Gobierno una propuesta de créditos a tasa 0%.

Lo detallo el economista Carlos Alonso: “Los créditos tienen que ser otorgados en forma automática, mínimo por un 10% de la facturación. El sistema financiero tiene un exceso de liquidez, los bancos no están dispuestos a prestar. Hay $1,2 billones en Leliq. Una tasa de entre el 5% y el 10% a las Leliq permitiría, manteniendo los bancos esos títulos como garantía o canjeando el exceso de liquidez de los bancos por un bono al 5% anual, inyectar esos pesos al mercado a través de préstamos subsidiados a tasa cero, por medio de los mismos bancos o bien a través del Banco Nación”.

Fuente: BAE Negocios