“La UCR representa posiciones que nada tienen que ver con el radicalismo”

El designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, aseguró que “algunos prefieren la grieta porque debilita la política”, y cuestionó a la conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) por “representar posiciones que nada tienen que ver con el radicalismo”.

“Si la UCR siempre hubiera representado las ideas que defendió entre 2015 y 2019, no me habría afiliado al partido, ni siquiera mi padre lo hubiese hecho”, dijo Alfonsín, en diálogo con Télam Radio.

“La grieta debilita a la política y hay algunos a los que les conviene que la política sea débil”, indicó, al asegurar que “la relación muy virulenta que tiene la oposición con el oficialismo no es buena para ningún país”.

Alfonsín, cuyo pliego para desempeñarse en la embajada en España fue aprobado en comisión en el Senado y ahora debe ser debatido en el pleno del cuerpo, manifestó que, “con algunas excepciones, hoy la conducción formal del partido radical sigue asumiendo posiciones que nada tiene que ver con su historia”.

Sin embargo, consideró que dentro de la UCR “hay dirigentes que comenzarán a manifestar su disgusto con las posiciones del partido” y esas disidencias tendrán “un contenido más progresista”.

Asimismo, criticó a quienes “dicen que vamos hacia el chavismo o el comunismo porque las políticas que se aplican no son neoliberales” y apuntó que “algunos creen que si un Gobierno no aplica políticas neoliberales, no es democrático”.

Fuente: Télam.