La pandemia no impacta en la reducción del calentamiento global

La pandemia del coronavirus no tuvo impacto en reducir el calentamiento global a pesar del descenso momentáneo de emisión de gases de efecto invernadero por el freno de muchas industrias a nivel mundial, explicaron especialistas y activistas ambientales, que llamaron a realizar un “pacto verde” para encarar la recuperación económica.

“En términos reales, la pandemia no significó nada para la atmósfera. Hay que pensar que el cambio climático es acumulativo, el dióxido de carbono se va a acumulando y eso hace que aumente la temperatura del planeta y se desencadenen cambios en el clima”, dijo a Télam Inés Camillioni, doctora en Ciencias de la Atmósfera e investigadora del Conicet, y agregó que “en estos meses se desaceleró ese proceso pero sigue entrando, es como si hubiéramos cerrado un poco la canilla pero el agua sigue saliendo”.

“La temperatura del planeta sigue aumentando y lo único que produjo la pandemia fue el mejoramiento del aire en algunos lugares por la baja de los contaminantes pero no se puede asociar nada positivo a esta situación”, explicó la especialista.

En la misma línea se expresaron las organizaciones ambientales, que sostuvieron que “la pandemia no tiene nada de positivo”.

“No se puede pensar medidas ambientales que no cierren con la humanidad adentro, se redujo momentáneamente la emisión de dióxido de carbono pero la pandemia no tiene nada de positivo. Hay que trabajar muy fuerte lo social con el ambiente, no puede haber soluciones ambientales sin el humano en la ecuación”, aseguró Eyal Waintrub, integrante de Jóvenes x el Clima.

Camillioni precisó que “Argentina emite poco menos del 1% totales de gases y no está claro si va a tener objetivos más ambiciosos”.

En la actualidad, el Ministerio de Ambiente trabaja en la elaboración e implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y se espera contar con una primera versión del Plan Nacional para finales de este año.

“La elaboración del plan incluye ahora el abordaje de temáticas transversales como educación, perspectiva de género, ciencia y tecnología, entre otros, los cuales también son parte de una mirada más amplia que apunta a un desarrollo sostenible, que incluye la problemática del cambio climático”, explicaron a Télam desde la cartera.

Tanto Camillioni como Waintrub destacaron que la pandemia del coronavirus colocó a la ciencia como uno ejes principales de las decisiones políticas.

“Se visibilizó a la ciencia como una cuestión central para tomar decisiones informadas para las políticas públicas. Es imprescindible el trabajo en conjunto con la política y sostenerlo no sólo en los tiempos de crisis porque el coronavirus no es la única amenaza que tenemos”, sostuvo la investigadora.

Ante la caída en la economía mundial a raíz de la pandemia, desde las organizaciones ambientalistas se propuso un “pacto verde” para la recuperación económica y llamaron a estar alertas en no retroceder en las legislaciones actuales que protegen el medio ambiente.

“En el balance entre la cuestión ambiental y la situación económica hay una necesidad de recuperación urgente y depende de cómo se haga en los países puede atentar contra las medidas contra el calentamiento global”, advirtió Camillioni.

“Hay alternativas para un desarrollo pospandemia que sea sustentable pero tiene que haber decisión política y no lo tiene que hacer un único país, requiere soluciones globales, por eso la importancia de los acuerdos internacionales que se implementen y se sostengan en el tiempo”, agregó la investigadora, que integra el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que cuyos reportes científicos suelen ser un insumo para las negociaciones internacionales de Naciones Unidas.

“Hay que estar alertas porque hay una crisis económica muy grande y las elites pueden aprovechar este momento para pasar reformas que atenten contra las legislaciones ambientales”, aseguró Waintrub

“Se está hablando en el mundo de un nuevo ‘Green New Deal’, porque vamos a necesitar un plan para recuperar la economía y la idea es hacerlo de una manera verde, que se generen puestos de trabajo y que las industrias sean sustentables en el tiempo”, aseveró el activista.

“Tiene que estar incluida la cuestión ambiental en la recuperación sino saldremos de una crisis para entrar en otra que va a ser más grave en poco tiempo y sus efectos ya se están viendo”, aclaró.

Desde el Ministerio de Ambiente aseguraron que “hay muchos proyectos en cartera que se espera que ingresen en funcionamiento sobre las energías renovables como la energía eólica, solar, hidroeléctrica y biomasa, a lo largo del territorio nacional”.

“En este contexto de pandemia y crisis económica el desarrollo de las energías renovables es sin duda una contribución a la salida de esta crisis”, aseveraron desde la cartera que conduce Juan Cabandié.

Fuente: Télam.