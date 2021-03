“La música de Misiones tiene que explotar”

La banda posadeña “Flores a los chanchos” fue la encargada de abrir, el viernes, el nuevo programa social y cultural del IPLyC SE, denominado “Km de Rock”, que, en tiempos de pandemia, será transmitido por los canales de Streaming y Youtube, y las redes sociales del Instituto.

Este nuevo ciclo, que se emitirá cada quince días, es conducido por Jorge “Japo” Fleitas (53), cantante de “La Corte del Señor Manga”, quien manifestó su beneplácito “por formar parte de este proyecto del IPLyC SE, que siempre cumplió una función social. Conozco las actividades y los programas que desarrolla”.

Recordó que cuando le propusieron conducir “Km de Rock”, “acepté de inmediato porque, a través de mi trayectoria, y de lo que represento para muchas bandas, buscaremos convocar a artistas para que tengan la posibilidad de difundir su trabajo”.

Para este experimentado artista, nacido en Posadas, “la música implica aguante. Ese término tiene realmente un contenido que va mucho más allá. El aguante es resistir haciendo lo que a uno le gusta en la vida. No se adecua solo a la música sino a cualquier actividad que se emprenda. La música es cíclica como todas las cosas, tiene momentos de altibajos donde uno tiene que saber imponerse y salir adelante. Creo que a la larga eso tiene premio. Sobre todas las cosas porque es ese camino el que hace que uno siga intentando, siga luchando, y hasta llegar”.

Fleitas añadió que muchas veces “uno no se da cuenta que cuando tiene una banda de rock o un proyecto, termina siendo un tesoro. No hablo solamente de la música, puede ser también un proyecto personal. Se termina convirtiendo en un tesoro porque cuando uno deja de tenerlo, le faltan un montón de cosas. Me pasó. Hice un impasse de tres años dentro de mi carrera. Primero me sentí muy cómodo porque no había que ensayar, no había fechas, horarios, podía estar más con mi familia, lo disfruté mucho al principio, pero después me di cuenta que algo me faltaba. Cuando volví al proyecto me di cuenta que eso era lo que me hacía feliz y que, sin darme cuenta, lo había dejado de hacer”.

Aconsejó a sus pares a que “sigan adelante a pesar de todo, no solo en la música sino en la actividad que emprenda cada uno. Y valoren el proyecto. En el caso de la música, valorar a la banda que uno tiene, y seguir siempre adelante porque la felicidad está en transcurrir y atravesar esos kilómetros de rock”.

“Japo” confió que empezó a tocar a los 13, que a los quince ya había conformado su primera banda, y que ya apostaba a sus canciones. “Desde el primer día generaba mis canciones. Me gustaba tocar temas de los artistas de la época, pero también componer, sentía que tenía algo que decir. Creo que en el fondo los músicos tenemos una necesidad de expresarnos, la canalizamos por ahí y eso nos hace muy feliz. En el fondo, siempre digo, hay una cuestión de timidez es lo que te lleva a encerrarte con la guitarra por horas en el cuarto, en la habitación. Uno se recluye, toca y es feliz en ese lugarcito donde está con su instrumento. Creo que eso forma parte de una timidez que en algún momento empieza a explotar, a extrovertir, a mostrar y a decir cosas que uno tiene que decir”, agregó.

Entiende que todas las épocas “van marcando las cosas que uno tiene que decir, siempre las tiene, y lo va haciendo sin darse cuenta, muchas veces. En el caso de las canciones creo que uno va logrando una madurez y empieza a entender la lírica de cada uno. Uno se aferra. Por ejemplo, en el rock, vas escuchando las canciones de Charly y te aferras a como escribía él, o Spinetta, o el Indio Solari, cada uno tiene su lírica. Cuesta encontrar la propia. Cuesta encontrar la canción que sintetice todas esas cosas. Cuando escucho mis letras digo, acá tendría que haber dicho otra cosa. Con el tiempo ves que quedan muchas cosas para decir, y volvés a volcarlas en una nueva canción, que es como un libro, tiene que tener un comienzo, un prólogo, un desarrollo, un final. Parece sencillo, pero no lo es”.

Fleitas siente que encontró la lírica, pero no el contenido, “que siento que siempre falla. Lo estoy buscando y en algún momento lo voy a encontrar. Está bueno, porque es una búsqueda que en una canción dura tres minutos, y en tres minutos contar una historia y llegar al final, no es fácil. Cuando escucho un tema me doy cuenta cuando tiene un contenido y cuando está basada en cosas simbólicas que finalmente no dicen nada. No casualmente otros géneros como el trap, la cumbia villera, superaron al rock en muchas cuestiones, sobre todo en el espíritu de la rebeldía. Si uno escucha una canción de otro género, habla de cosas más reales y cuentan historias mucho más puntuales que las del rock. Pasa también por recuperar la rebeldía, de alguna forma el rock fue perdiendo rebeldía y estos nuevos géneros lo supieron capitalizar. Pero el rock nunca muere, siempre está de pie, y en algún momento va a recuperar el espíritu rebelde que siempre tuvo y siempre tiene que tener”, sentenció.

En sus años de experiencia aprendió que “uno nunca deja de conocer, sobre todo a la juventud. Hoy los pibes tienen un concepto musical muy lindo, me gusta mucho, están mucho más formados de lo que estábamos nosotros, los viejos músicos, estudian más, se preocupan más por determinadas cosas que antes nosotros no lo hacíamos. Tienen otros medios, pero entienden mucho el concepto de transmitir una imagen, de transmitir un contenido musical, una letra. Son todas gratas las sorpresas que me llevo escuchando bandas nuevas en Misiones. Hay cosas sorprendentes, nuevas, de chicos jóvenes, así que creo que esto en algún momento tiene que explotar. La música de Misiones tiene que explotar, por el lado del rock, del trap. Hay muchas cosas lindas dentro del género de la música popular”.

Tras el programa inaugural, Fleitas sostuvo que “Km de Rock”, es “una experiencia nueva que siento que lo voy a hacer bien, siento que estoy capacitado para hacerlo, por eso acepté, de lo contrario no lo haría. Siento que voy a crecer con este programa, a eso vengo. A crecer, a transmitir mi experiencia y a servir para algo a los músicos que van a ir presentando sus canciones. No solo al aire uno va a compartir experiencias sino también en esos cortes que se producen, voy a tener la posibilidad de hablar, de que me cuenten sus cosas, y yo las mías”.

“Siempre digo que no puedo recomendar la llave del éxito, pero si conozco todas las llaves que no te llevan a él. Es muy importante poder decir a alguien, mirá, por este camino no vas a encontrar nada. Creo que les ahorra tiempo a muchas bandas. A que voy con esto. A que, por ejemplo, un consejo que le voy a dar siempre a una banda es que den una imagen arriba del escenario, que no consuman droga, alcohol antes de tocar, que se cuiden, que físicamente estén bien, porque la música pasa por ahí también. Ya no es más lo que en algún momento fue el rock relacionado con las drogas, y con la etapa de la década del 60. Eso fue, hoy una banda tiene que dar una imagen arriba del escenario, sobre todo, pero abajo del escenario también, y transmitir una seriedad porque a la hora que la gente elija una banda, creo que valora mucho eso”, aseguró.

La banda invitada para el próximo encuentro, el viernes 26 de marzo, de 20.30 a 21.30, será “La Barba Joven”, de la localidad de San Javier. Los artistas participantes tendrán, además, su espacio en el Programa “Somos IPLyC”, que se emite por Canal 12, los sábados, de 14.30 a 15, donde se conocerá el “detrás de escena” del día anterior.

Fuente: Área Prensa IPLyC SE.