El ex vicepresidente Amado Boudou recibió por parte del Tribunal Oral n°4 el beneficio de la prisión domiciliaria. Su defensa había hecho esta presentación en el marco de la crisis del coronavirus y apelando a que el ex funcionario aún no tiene condena firme.

En cuanto se resuelva, Boudou saldrá de la cárcel de Ezeiza para seguir encerrado en su casa con una tobillera electrónica.