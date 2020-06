La familia Vicentin advirtió que resistirá la expropiación en tribunales

La familia dueña de Vicentin acusó este martes al Gobierno de no haberle dejado otra alternativa que “resistir en los tribunales y apelar al apoyo de la gente”, al considerar que la administración de Alberto Fernández actuó con “crudeza” frente a la crisis por el endeudamiento millonario de la cerealera.

Héctor Vicentin, nieto de uno de los fundadores de la compañía, se quejó: “No tenemos otra solución, el Gobierno fue claro y crudo, no dejó ninguna posibilidad a la empresa más que resistir como podemos hacerlo, judicialmente en los tribunales y socialmente con el apoyo de la gente”.

El accionista subrayó que la situación es “muy angustiante” para toda la familia: “Imagínese, enterarse por la televisión de que el Presidente dice que nos van a expropiar la empresa”.

En declaraciones a la Radio 2, de Rosario, afirmó que el recurso de amparo contra la intervención fue presentado hoy mismo en los tribunales.

El viernes pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la firma Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior, e involucró en las maniobras al ex presidente Mauricio Macri, al ex titular del Banco Central, Guido Sandleris; a la ex autoridad del Banco Nación, Javier González Fraga; y a los dueños de la cerealera.

El presidente Alberto Fernandez afirmó entonces que desde la firma proponen que “el Estado ingrese a la empresa sin expropiación, pero eso supone un acuerdo con empresarios que están muy salpicados”.

Concretamente, la justicia investiga supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por $18.500 millones por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.

Fuente: BAE Negocios.com