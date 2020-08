“Jóvenes que inspiran” tuvo a Milagros Otazú en la apertura

Con el propósito de transmitir historias de jóvenes de la provincia que se destacan en diferentes ámbitos como deporte, cultura, educación e innovación, la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones inició el ciclo de charlas “Jóvenes que inspiran”, a través de Instagram Live.

La primera invitada fue Milagros Otazú, jugadora de fútbol profesional de Racing Club de Avellaneda y la Selección Argentina.

En un mano a mano con el subsecretario de Juventud, Pablo Núñez, la joven de 19 años demostró pasión y vocación por lo que realiza.

Es un ejemplo de superación constante y una fuente de inspiración para jóvenes que buscan alcanzar objetivos, metas y romper con estereotipos. Desde pequeña, “Mili” sintió atracción y pasión por el fútbol, una actividad invisibilizada durante años, en el caso de las mujeres.

El inicio de la misionera fue en el club Racing de Posadas cuando solo tenía 10 años. En este sentido, remarcó la importancia del acompañamiento de la familia.

“Mi primo me contó que iba a empezar a jugar en una escuelita de fútbol, lo busqué al DT por Facebook, le dije que quería jugar y me dio el ok. Mis padres quedaron shockeados, no podían creer de todo lo que hice para poder jugar”, comentó. La adaptación no fue sencilla, ya que le demandó tiempo encajar en un grupo de varones.

“Era la única nena, pero después éramos una familia, es más, era la capitana de la 2001 y también jugaba en la 2000”, aseguró Mili, quien cumple la cuarentena por Covid 19 en Posadas.

Fuente: Prensa MDS.