IPRODHA: Las boletas de abril se pueden pagar durante todo el mes

Lo confirmó el presidente de la entidad, Santiago Ros, durante una entrevista con radio República (99.9). “En abril las cuotas del IPRODHA no vencen, durarán todo el mes para que la gente tenga más tiempo para pagar”, indicó.

En ese contexto, el funcionario añadió que “quienes abonan por boca de pago en efectivo podrán también usar el home banking, Pago Mis Cuentas, con el código de referencia de cada boleta”, y que quienes necesiten hacer una consulta sobre ese tema podrán comunicarse por WhatsApp al 376 490 7538 o por e-mail a atención.publico.iprodha@gmail.com o impresion.boletas.iprodha@gmail.com

En similar sentido, Ros anunció que por tres meses el UVI -(Unidad de Vivienda), que está subsidiado y tiene un tope de hasta el 2%- será cero y la diferencia entre lo que se paga y lo que debería pagar el IPRODHA lo subsidiará, y los alquileres que están congelados la diferencia también lo subsidiaría”.

Para las familias con viviendas sustentables y de emergencia, el titular del organismo informó que “quienes no tengan ingreso con relación de dependencia, por tres meses no les vamos facturar las cuotas, pasarán al final del plan de pago, y las familias comprendidas en el Decreto 310/20 (IFE) a esas familias no les vamos a emitir la familia o nos deben comunicar que reciben IFE para que no se les compute como impaga esas facturas”.

Finalmente, Santiago Ros comentó que “con el programa ‘Cuchetas’ entregamos 600 camas con colchones, ropa de cama, almohadas y mesa de luz para equipar distintos establecimientos sanitarios, para que sean parte del stock del ministerio de salud para la emergencia”.