INYM: Diversas voces rechazaron la designación de Juanjo Szychowski

El diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro, la diputada del PARLASUR, Julia Perié, y el grupo de intelectuales “Manifiesto Argentino” coincidieron en expresar que el nuevo funcionario representa un perfil ideológico antagónico al del Gobierno Nacional y sus referentes provinciales en Misiones.

Bárbaro -uno de los principales referentes misioneros del Frente de Todos- sostuvo en radio News Misiones que el nuevo funcionario “es fanático del macrismo, y él mismo dijo públicamente que fue al local de Cambiemos para pedir que los diputados de esa fuerza se opongan a la creación del Fondo Nacional Yerbatero”.

A su vez, en su cuenta de Facebook, el misionero publicó: “Quiero expresar mi repudio a la designación de Juan Zsychowski como presidente del Inym por parte del ministerio de agricultura de la nación.

Esto es una ofensa a los militantes misioneros que nos opusimos al gobierno de Macri y que defendemos un gobierno nacional y popular.

Este señor representó al macrismo y a Puerta en Misiones y ahora le entregan este cargo, cuando no hizo nada por el frente de todos en Misiones.

No me voy a callar de ninguna manera, no soy ni obediente ni obsecuente.

Nosotros habíamos propuesto al Señor Javier Gortari para que ocupe este cargo ya que forma parte del frente y además estaría del lado de los pequeños productores y tareferos. Hoy la gorilada de siempre en el sector yerbatero pone su representante.

Por su parte, la diputada por el PARLASUR, Julia Perié, también se manifestó en duros términos contra la designación: “Repudio enérgicamente designación como representante del PEN en el directorio del @INYMArg al simpatizante del PRO y empresario yerbatero Juan Szychowski”.

Finalmente, el diario Página 12 publicó que el “Manifiesto Argentino” rechazó la designación de Juan José Szichowski al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, advirtiendo que “es uno de los grandes de la industria de la yerba mate, denunciado como explotador de tareferos y relacionado familiar e ideológicamente con Adolfo Navajas Artaza, propietario de Las Marías, funcionario de la dictadura y acusado de desaparición de personas de su establecimiento en aquel horroroso período”.

Lo calificaron además como “conspicuo macrista” y se preguntaron “a quién se le ocurrió semejante nombramiento, que contradice y enloda la gestión de nuestro presidente Alberto Fernández”, exigiendo así su “inmediata remoción, en salvaguarda de los legítimos intereses de l@s trabajadores de la yerba mate en Misiones y Corrientes”.

Firmaron ese documento los miembros de la Junta Ejecutiva Nacional del Manifiesto Argentino: Mempo Giardinelli, Alejandro Mosquera. Rosana Herrera Forgas, Pedro Peretti, Graciela Bialet, Carlos Daniel Resio, Violeta Burkart Noé y Fernando Basso.