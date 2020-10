Investigarán la fuga de divisas a través del contrabando a Paraguay

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, aseguró que el organismo tiene entre sus principales objetivos retomar las investigaciones de delitos vinculados con defraudaciones en el sistema financiero y, también, la fuga de divisas del país a través del contrabando de granos a través de Paraguay y Brasil.

En ese sentido, sostuvo que si bien la UIF abarcará “todo el universo” de delitos que le competen, pondrá el foco en los delitos “más graves”, como son el contrabando, la fuga de divisas por sociedades irregulares, la trata y el narcotráfico.

“Lo primero que hicimos fue retomar las causas vinculadas con defraudaciones en el sistema financiero”, aseguró Cruz en una entrevista con Radio 10, en la que señaló que tiene por delante “un gran desafío” que incluye “modernizar un organismo que más allá de al puesta en escena tenía un muy bajo nivel de perfil técnico”.

Al respecto, señaló que cerca de la mitad de ingreso de divisas al país proviene del sector agroindustrial a través de la comercialización de granos y que, más allá de los debates en torno al ingreso antes de fin de año de unos US$ 6.000 millones por la venta de cosecha, “cuando los granos no se liquidan oportunamente, no es sólo que quedan en el silo, sino que son objeto de contrabando”.

