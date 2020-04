Ingreso Familiar de Emergencia: ANSES comienza el pago a beneficiarios de AUH y Embarazo

El Gobierno dio a conocer este jueves a través del ANSES que comenzará a abonar a partir de este viernes el Ingreso Familiar de Emergencia, cuyo monto es de $10.000 y que fue creado con el fin de paliar el impacto del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Será para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE). Cuál será la modalidad de cobro.

La crisis humanitaria y sanitaria que la pandemia del coronavirus está generando en el mundo obligó al Ejecutivo nacional a decretar la cuarentena en todo el territorio nacional y el cierra de fronteras aéreas, marítimas y terrestres para evitar la propagación del covid-19. Las medidas tomadas generaron un impacto en la actividad productiva y comercial afectando al bolsillo de millones de personas.

Teniendo en cuenta esta situación, el Gobierno ordenó crear un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 que se pagará de forma extraordinaria a las familias beneficiarias de las AUH y AUE. El mismo se depositará en cuenta bancaria para que pueda ser retirado por cajero automático y se hará en dos días.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones que contribuyan a la expansión de la pandemia en el país, ANSES dio a conocer esta jornada el cronograma de pago, el cual comenzará este viernes 3 de abril y seguirá el sábado, de la siguiente manera:

Viernes 3 de abril

Aquellos beneficiarios de AUH y AUE cuyo DNI termine en 0, 1, 2 y 3

Sábado 4 de abril

Aquellos beneficiarios de AUH y AUE con DNI terminados en 4,5,6,7,8 y 9

Por otro lado, explicaron que de haber dificultades para cobrar por cajero, podrán hacerlo mediante ventanilla en la sucursal bancaria. En ese caso, la modalidad de pago será la siguiente:

Viernes 3 de abril

Los DNI terminados en 0,1,2 y 3

Lunes 6 de abril

Los DNI finalizados en 4,5 y 6

Martes 7 de abril

Cuyos DNI terminen en 7,8 y 9

Jubilados y pensionados

Por último, el organismo que conduce Alejandro Vanoli aclaró en el comunicado que en el caso de jubilados y pensionados “los calendarios de pago de abril se mantienen como ya estaban establecidos y solo deberán acercarse a las sucursales quienes no tengan tarjeta de débito o no tengan otra manera de cobrar los haberes de marzo que no sea en forma presencial”.