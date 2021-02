Ingenieras latinoamericanas protagonizaron la primera transmisión de la NASA

El aterrizaje en Marte del Perseverance se convirtió en la primera misión de la NASA con una transmisión oficial en castellano, protagonizada por ingenieras y científicas de origen latinoamericano que participan en proyectos de la agencia espacial estadounidense.

La transmisión “Juntos perseveramos” fue presentada por la ingeniera colombiana Diana Trujillo que participa de la misión Perseverance, y que tuvo la responsabilidad de ofrecer traducción en vivo de inglés a español y comentarios durante la fase de entrada, descenso y aterrizaje de la nave en Marte.

Además, durante la transmisión varias ingenieras y científicas de habla hispana sumaron sus testimonios y convocaron a niñas y mujeres de toda América Latina a estudiar y trabajar en el campo de las ciencias y tecnologías espaciales.

El programa brindó a los espectadores una vista detallada de la misión a Marte y destacó el papel que tuvieron los profesionales hispanos de la NASA.

Tras el exitoso aterrizaje en Marte de Perseverance, Trujillo afirmó: “Aquí en la NASA tengo muchos amigos y amigas de México, Puerto Rico, Cuba, España y otros países, pero necesitamos más latinos que nos acompañen en las misiones que vienen”.

“Una de las cosas que yo aspiro y espero de esta transmisión tan especial es que muchas de las personas que la están viendo tengan ese momento de chispa en el que se den cuenta que quieren ser parte de esta aventura”, subrayó.

La joven ingeniera colombiana aseguró: “Estamos aquí para acompañar a la generación que viene, para que vayan mucho más allá de lo que nosotros hemos alcanzado porque hay mucho más todavía por delante, no se preocupen por lo que no tienen, sino por todo lo que tienen para enfrentar los desafíos; necesitamos más latinoamericanos en todas las misiones, con diferentes modos de ver las cosas para responder preguntas que todavía no se hicieron”.

Yajaira Sierra-Sastre, gerenta del proyecto Mars Springs Tires del centro Glenn de la NASA, contó que “alrededor de 2026 la NASA y Agencia Espacial Europea deberán enviar un nuevo rover a Marte con nuevas tecnologías para recoger las muestras que recolecte la misión Perseverance y lanzarlas en un cohete hacia una sonda que va a estar en la órbita marciana y que va a poder traer esas muestras para ver si podemos responder las preguntas sobre la vida en ese planeta”.

“A las latinas que están interesadas en seguir las ciencias espaciales les queremos decir que aquí estamos, acá está Diana, acá estoy yo, somos muchas dispuestas a conectarnos contigo, en servir de mentoras, en poner este vínculo de comunidad que tenemos todos los latinos para conectarnos, estamos aquí para animarte y animarnos a cumplir nuestras metas y sueños”, enfatizó.

“Esta es una carrera con momentos de desafíos y era mi mamá la que me decía que no abandone, porque todas tenemos la pasión para alcanzar estos sueños”, recordó.

“Dentro de una década cuando esas muestras que Perseverance va a recoger regresen a la tierra van a ser muchos de los chicos y chicas que hoy nos miran los que sean los geólogos, biólogos o físicos que deban analizarlas”, completó Sierra-Sastre.

También participaron de la transmisión la ingeniera de banco de pruebas Sandra Hernández, la ingeniera nuclear Luz María Martínez Sierra, y la directora de programas para el público Carolina Martínez, entre otras investigadoras y profesionales de la NASA de origen latinoamericano vinculadas a la misión Perseverance.

El programa incluyó un video con el testimonio de cerca de una decena de niñas de habla hispana que contaron sus sueños de ser ingenieras, botánicas, diseñadoras de trajes espaciales, constructoras de cohetes, astronautas en misiones a Marte, científicas, exploradoras espaciales o mecánicas.

“Estoy muy orgullosa de los esfuerzos de la NASA para compartir mejor la emoción del aterrizaje del rover Perseverance con los casi 500 millones de hispanohablantes en el mundo. “Juntos perseveramos” es el primer programa en español de la agencia para un histórico aterrizaje en otro planeta y mostrará la diversidad del equipo, tras Mars 2020″, dijo Bhayva Lal, jefa interina de personal.

“El nombre del programa reconoce que la perseverancia y la diversidad son fundamentales para que la NASA desarrolle con éxito misiones ambiciosas como el aterrizaje Perseverance de la próxima semana”, agregó.

Fuente: Télam.