Industriales alertan que la ayuda ATP no alcanza para mantener a flote a las fábricas

Empresarios alertaron que los ATP dejaron afuera a una gran cantidad de pymes en crisis y que generaron un clima de tensión dentro de las fábricas producto de la incertidumbre ante el pago o la exclusión del salario complementario de mayo que se comenzará a liquidar en los próximos días. Al mismo tiempo, aclararon que la extensión del auxilio estatal tendrá “en el corto tiempo” un límite a la sobrevida de las fábricas y por ese motivo reclamaron la puesta en marcha de una línea de crédito a tasa 0% para pensar en la pospademia.

“No creo que vaya a alcanzar con la ATP porque esa ayuda sólo sirve para mantener una empresa en marcha, pero para adelante vamos a tener mucho tiempo recesión. Por eso no es entendible cuando se plantea que tengamos devaluación por la cantidad de moneda emitida si en realidad estamos más cerca de una hiper recesión que de una hiperinflación”, le dijo a BAE Negocios uno de los máximos referentes de la UIA.

Ese planteo, de hecho, estuvo en la mesa en donde el presidente Alberto Fernández mantuvo con empresarios en Olivos. Allí admitieron los dueños de las empresas más grandes que el desafío será mantener fuerte la cadena de valor para poder afrontar la crisis económica pospandemia. El jefe de Estado les ratificó que su objetivo era apoyar las inversiones para que generen empleo.

El próximo paso será una reforma impositiva que concentre los tributos, que incluya pocos impuestos, que sea simple y eficiente para poder controlar y que haya más gente pagando dentro del sistema. Hubo muchas caras de sorpresa y agrado, como los casos de Martín Migoya (Globant), Roberto Murchinson (IDEA) y Mariano Bosch de Adecco Agro.

Lo cierto es que en el día a día, la liquidez de las empresas no alcanza para sostener los portones levantados por mucho tiempo más, aún con la mitad del salario pago por el Estado. “Hay empresas que sólo pagan esa parte del sueldo porque ya no tienen fondos”, admitió un dirigente a este diario.

El presidente de la Asociación de Industriales bonaerenses (Adiba), Silvio Zúrzolo, afirmó que “el ATP no está llegando a todos y es un gran problema porque aún no está claro qué empresas están beneficiadas y los empleados no saben cuándo cobrarán esa parte del salario”. “Tenemos muchas pymes que nunca recibieron un mail aceptado o rechazando el pedido durante todo el mes”, señaló.

Ayer la AFIP anunció 193.000 empresas que accedieron al ATP, y que esa asistencia servirá para el pago de alrededor de 1,8 millones de trabajadoras y trabajadores del sector privado. “La nueva inversión que realizará el Estado para amortiguar el impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio supera los $37.000 millones. El desembolso del salario complementario será canalizado a partir de la próxima semana por la Anses”, señaló el comunicado.

A este universo de trabajadores se le sumarán empleados “de los sectores del transporte, la enseñanza privada y salud que fue elaborada por los distintos ministerios”. En total, habrá menos de 300.000 trabajadores menos alcanzados por la ayuda del Estado.

Fuente: BAE Negocios