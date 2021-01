Inauguraron servicio de WiFi libre en el barrio El Porvenir 2

Se dejó inaugurado el servicio de WiFi libre en el barrio El Porvenir 2 de Posadas, al quedar operativas las antenas instaladas por Marandu Comunicaciones S. E., durante un acto del cual participaron el vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, el presidente de la empresa misionera de telecomunicaciones, Alberto Álvez, el diputado provincial Lucas Romero Spinelli, la coordinadora del P.A.S, Mirta Amarilla, y el acompañamiento de vecinos, siempre siguiendo los protocolos sanitarios vigentes.

“La red nos permite estar conectados, por seguridad, por educación, para trabajar y para la salud a través de la consulta virtual”, destacó el vicegobernador, y agregó que “desde el Gobierno Provincial buscamos llegar a cada rincón de nuestra provincia”.

En tanto, Álvez valoró que esta acción “es parte del gran proyecto del Gobierno provincial de llegar a los lugares que no tienen conectividad, y ese es nuestro rol social como empresa del Estado, estar donde las prestadoras no llegan por considerar que no es rentable”, y concluyó que “el objetivo de máxima es que todo misionero tenga igualdad de oportunidades a través de una conexión digna de Internet”.

Fuente: Área de Comunicación Marandu Comunicaciones.