Inauguraron nuevo CAPS en Santiago de Liniers

El gobernador Oscar Herrera Ahuad, junto al intendente Miguel Szumkowski, puso en marcha un nuevo CAPS en la localidad de Santiago de Liniers.

El nuevo centro de salud brindará atención sanitaria de 520 personas que habitan en la zona.

Además, el mandatario, al recorrer las instalaciones, destacó la importancia de llegar con los servicios sanitarios a cada rincón de la provincia y el trabajo de todo el equipo de Salud Pública que “hace un trabajo enorme, muchos de ellos, todos los días al frente de esta pandemia, llevando adelante con mucho profesionalismo, con enorme vocación de servicio, solidaridad, cuidado y amor por su gente. No se ve en todos lados, no es algo común y hoy me siento orgulloso del equipo de Salud Pública de la provincia”, remarcó.

Además, en la misma ocasión, se entregó de un móvil cuyo uso exclusivo será para trasladar a los pacientes con turnos ambulatorios al Hospital Samic Eldorado o al Hospital Madariaga de Posadas.

El mandatario explicó que el fortalecimiento de las unidades sanitarias es un objetivo fundamental en la agenda de Gobierno de todos los días.

El nuevo CAPS se ubica en el km 36, en el barrio Los Tungales. La habilitación de este espacio se llevó a cabo en el marco de la política del Gobierno provincial de dotar de nueva infraestructura y fortalecer la red de atención a través de la readecuación, ampliación y/o construcción de nuevos CAPS en Misiones, con fondos provinciales. La obra estuvo a cargo del Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, el centro acercará los servicios de atención sanitaria a una población de alrededor de 520 personas que viven en la zona. Se trata de es un CAPS modular, es decir la estructura de un contenedor acondicionado para tal fin, por lo que es un espacio dotado del equipamiento necesario para una adecuada atención de los pacientes. Allí trabajaran médicos clínicos y ginecólogos, y en cuanto a los días y horarios de atención será de lunes a viernes de 7 a 12 hs, a partir de este mes se comenzará a atender por la tarde, de 13 a 18 hs.

