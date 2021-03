Inauguraron escuela en la Aldea Guapo’y

El gobernador Oscar Herrera Ahuad participó, junto a la comunidad de las aldeas aborígenes de la localidad, de la puesta en funciones de un nuevo establecimiento educativo.

Se trata de la nueva escuela Aldea Guapo’y, que apunta a la formación de las nuevas generaciones. Al respecto, el mandatario destacó el trabajo de una gestión que se demuestra con los hechos, en este caso en una escuela con presupuesto municipal.

Agregó que “no sería posible sin una verdadera sinergia de trabajo, un equilibrio de gestión, un entendimiento y un esfuerzo compartido. Todos nos sentimos parte, yo me siento dueño de esta escuela, como misionero me siento feliz. Esto muestra los hechos, no las palabras” agregó.

Sentenció el Gobernador en su discurso que “el misionero no está acostumbrado a que las cosas pasen, sino que es artífice de su propia autonomía. Estas cosas trascienden a las personas, nosotros somos una circunstancia en un tiempo donde abrazamos un proyecto político que marca objetivos y muestra el camino, y después hay que darle continuidad”, remarcó.

Por último, mencionó que es el primer acto compartido con la directora de Asuntos Guaraníes, Norma Silvero, a quien el Gobernador expresó todo su apoyo.

Fuente: Subsecretaría de Comunicación Gobierno de Misiones.